Dimitrov před bitvou s Alcarazem: Porážky? Teď už si s tím hlavu nelámu, je to v pořádku
Dimitrov zahájil sezonu teprve druhým vítězstvím, přesto věří, že se může postupně vracet do potřebného rytmu. "Je zřejmé, že zdaleka nejsem ve své nejlepší formě," přiznal po utkání. Zároveň však připomněl, že i přes nedávná zranění má stále dostatek zkušeností, aby dokázal využít své silné stránky. Na turnaji v kalifornské poušti podle něj navíc hráče čekají mimořádně náročné podmínky.
Bulhar zároveň upozornil, že počasí v Indian Wells výrazně ovlivňuje průběh zápasů. "Upřímně řečeno, tyto podmínky jsou pro hraní tenisu hrozné. Celý stadion vypadá nádherně, všechno je skvělé, lidé jsou úžasní, ale nemůžu lhát – vítr způsobil spoustu chyb a všechno ještě zhoršil. Bylo to pro nás oba velmi těžké, zejména pokud jde o udržení určité stability během celého zápasu," řekl Dimitrov.
Dodal, že v průběhu utkání věřil, že jeho šance přijde. "Nějak jsem věděl, že mé příležitosti se v určitém okamžiku objeví. Musel jsem být jen trpělivý a čekat, neztrácet koncentraci na své podání. Utkání mohlo skončit jakkoli, ale v klíčových momentech jsem dokázal být silnější. Překonání takové výzvy, jako je ta dnešní, bude pro nadcházející kola velmi důležité."
Podle Dimitrova navíc vítr výrazně komplikoval samotnou hru. "Hrál jsem tady celý minulý týden, takže mi to v dnešním zápase hodně pomohlo, ale i tak to byl velmi komplikovaný zápas. S tímto větrem jsou všechny údery při snaze o vytvoření hry obtížnější. Například je těžké vytvořit úhel, když víte, že fouká vítr, ale tento problém byl pro nás oba stejný."
Po vítězství se Dimitrov vyjádřil také k blížícímu se souboji s Alcarazem. "Je to velmi těžká otázka, ne ani tak kvůli jménu soupeře, kterému musím čelit, ale proto, že se vždycky raději soustředím mnohem více na to, co se děje na mé straně sítě."
Zkušený Bulhar zároveň naznačil, že v posledních letech změnil přístup ke kariéře. "V této fázi své kariéry se raději soustředím mnohem více na to, co se děje na mé straně sítě, na věci, které chci dělat na kurtu. Pokud vyhraju, skvělé, a pokud prohraju, je to taky v pořádku. Už si s tím hlavu nelámu."
Dimitrov zároveň připomněl, že jeho současný pohled na tenis formovala i zranění. "Už se na tenis dívám jiným pohledem. Není žádným tajemstvím, že stále nejsem na své nejlepší úrovni. Dnes si myslím, že momenty frustrace byly u mě celkem zjevné, ale to k tenisu patří, zadarmo vám tady nikdo nic nedá," uzavřel.
Dimitrov má s Alcarazem negativní bilanci 2:4, z posledních třech setkáních se ale radoval bulharský tenista dvakrát. Naposledy se potkali shodou okolností právě na loňském Indian Wells, kde se radoval z hladké výhry Španěl.
Hvězdy na kolenou: Dimitrov i Ruud v Acapulcu těžce pohořeli, končí v prvním kole
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře