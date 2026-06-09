Duel se Serenou? Byl by to jeden z nejlepších momentů mé kariéry, říká Andrejevová
Andrejevová je aktuálně jednou ze dvou nejvíce sledovaných tenistek na okruhu WTA. Ruská teenagerka je čerstvou šampionkou French Open a dostává se jí teď mnoho pozornosti v médiích. O tu se však musí dělit se Serenou Williamsovou. Tenisový svět v tomto týdnu žije především jejím návrat. Američanka se v Queen’s Clubu poprvé od US Open 2022 účastní profesionálního turnaje.
V televizním rozhovoru pro CNN, kde se rozpovídala o svém premiérovém grandslamovém triumfu, tak světová šestka dostala otázku také právě ohledně ostře sledovaného comebacku legendární Američanky.
Andrejevová odpověděla, že úvodní zápas Williamsové po boku její kamarádky Victorie Mbokové si nenechá ujít. A vyjádřila se i ohledně potencionálního vzájemného duelu. "Bylo by skvělé hrát proti takové legendě a šampionce," uvedla. "To co udělala pro náš sport a kolik turnajů vyhrála je neuvěřitelné. Pokud by tu byla jen malá šance, že se vrátí i ve dvouhře a zahraju si proti ní, byl by to jeden z nejlepších momentů mé kariéry," dodala.
Mladší z legendárních amerických sester se na okruh vrátila vítězně, když s Mbokovou vyřadily pár Nicole Melicharová-Martinezová a Erin Routliffeová po setech 7:6, 6:2. Zda má v plánu nastoupit časem i do singlu zatím není jasné. Mnozí odborníci však očekávají, že si dvouhru zahraje už na letošním Wimbledonu. Případný duel s Andrejevovou v All England-Clubu by byl rozhodně jedním z nejsledovanějších zápasů sezony.
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