Nejlepší úder mého života! radovala se Plíšková po neskutečném úderu jako od Federera
Plíšková ukázala, že to travnatém povrchu umí. V pondělním duelu prvního kola s Kesslerovou byla po ztraceném tie-breaku jasně lepší hráčkou v následujících dvou sadách a na pětistovce v Queen’s Cubu zaslouženě postoupila do osmifinále.
Česká hráčka se v zápase nemohla opřít o svůj tradiční dělový servis a tak musela vytáhnout i jiné zbraně, skvělé reflexy, rychlý pohyb i šikovnou ruku. Ano, stále je řeč o Plíškové. Jedním ze skvělých momentů zápasu byl obouručný bekhendový prohoz, kterým zvýšila na 3:1 v rozhodujícím dějství. To však ještě nebylo to nejlepší.
O chvíli později v osmé hře ukázala bývalá světová jednička opět skvělou předvídavost, ale také neskutečně šikovnou ruku. Po skvělém returnu Kesslerové byla Plíšková v problémech. Dokázala však rychle přeběhnout z forhendového rohu přes celý kurt po základní čáře a výměnu zakončila famózním jednoručným bekhendovým prohozem křížem, za který by se nestydil ani Roger Federer.
"Nejlepší úder mého života!" napsala následně Plíšková na instagram k videu s tímto úderem. I tato parádička jí pomohla k vítězství a úspěšnému vstupu do travnaté části roku. V boji o čtvrtfinále se pokusí překvapit proti turnajové trojce a jedné z největších favoritek Victorii Mbokové.
Ostrý test na úvod. Plíšková otočila bitvu s Američankou
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře