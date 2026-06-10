Nejlepší úder mého života! radovala se Plíšková po neskutečném úderu jako od Federera

DNES, 11:40
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Karolína Plíšková v pondělí vstoupila do travnaté sezony cennou výhrou, když si v Queen’s Cubu po obratu poradila s Američankou McCartney Kesslerovou. A radost neměla jen z postupu. Během zápasu totiž trefila několik famózních úderů, které jí výrazně pomohly k vítězství, a jeden z nich nazvala nejlepším svého života.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Kessler McCartney
Karolína Plíšková trefila v prvním kole famózní prohoz (@ Owen Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Plíšková ukázala, že to travnatém povrchu umí. V pondělním duelu prvního kola s Kesslerovou byla po ztraceném tie-breaku jasně lepší hráčkou v následujících dvou sadách a na pětistovce v Queen’s Cubu zaslouženě postoupila do osmifinále.

Česká hráčka se v zápase nemohla opřít o svůj tradiční dělový servis a tak musela vytáhnout i jiné zbraně, skvělé reflexy, rychlý pohyb i šikovnou ruku. Ano, stále je řeč o Plíškové. Jedním ze skvělých momentů zápasu byl obouručný bekhendový prohoz, kterým zvýšila na 3:1 v rozhodujícím dějství. To však ještě nebylo to nejlepší.

O chvíli později v osmé hře ukázala bývalá světová jednička opět skvělou předvídavost, ale také neskutečně šikovnou ruku. Po skvělém returnu Kesslerové byla Plíšková v problémech. Dokázala však rychle přeběhnout z forhendového rohu přes celý kurt po základní čáře a výměnu zakončila famózním jednoručným bekhendovým prohozem křížem, za který by se nestydil ani Roger Federer.

"Nejlepší úder mého života!" napsala následně Plíšková na instagram k videu s tímto úderem. I tato parádička jí pomohla k vítězství a úspěšnému vstupu do travnaté části roku. V boji o čtvrtfinále se pokusí překvapit proti turnajové trojce a jedné z největších favoritek Victorii Mbokové.

Ostrý test na úvod. Plíšková otočila bitvu s Američankou

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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aligo
10.06.2026 12:31
Tak jestli je toto nejlepší úder jejího života? Určitě zahrála i lepší. Toto je taková béčkovina, která se tu a tam povede i kdejakému amatérovi.
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Marduch
10.06.2026 12:23
Tak jestli zahrala poprve v zivote z nouze jednoruc, tak to chapu:))
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