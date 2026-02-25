Hvězdy na kolenou: Dimitrov i Ruud v Acapulcu těžce pohořeli, končí v prvním kole

DNES, 09:05
ATP ACAPULCO - Měli být velkými taháky pro fanoušky. Grigor Dimitrov (34) i Casper Ruud (27) však opouštějí prestižní podnik v Acapulcu už v prvním kole. Zatímco bulharská superstar nestačila na Francouze Terence Atmaneho (24) a prohrála jasně dvakrát 3:6, Nor padl s čínským soupeřem Yibingem Wu (26) po dvou tie-breacích.
Dimitrov dohrál v Acapulcu v prvním kole (@ Sam Hodde / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia

Atmane – Dimitrov 3:6, 3:6

Dimitrov prožívá jednoduše mizerný vstup do sezony. Svůj úvodní zápas sezony sice v Brisbane zvládl, následně však ztratil tři zápasy v řadě. Smutnou sérii nezlomil ani s Atmanem. Ani Francouz na tom přitom nebyl o moc lépe. Do zápasu s bulharskou hvězdou měl na svém kontě dvě výhry a pět porážek.

V úvodu prvního setu si oba tenisté drželi bez větších problémů svá podání. V páté hře měl první starosti Dimitrov, ale svůj servis přes dvě brejkbolové hrozby udržel a srovnal na 3:3. A tím pro něj pozitiva také končila. Atmane jasně ovládl zbytek úvodního dějství, proměnil třetí setbol a sadu získal za 45 minut 6:3.

O deset let mladší Francouz vlétl ve velkém stylu i do druhého setu. Bleskově si vypracoval vedení 3:0 a prakticky rozhodl o osudu utkání. Po šesti ztracených gamech v řadě se hry dočkal i Dimitrov, ale když za stavu 1:3 nevyužil dvě brejkové možnosti, bylo o vítězi jasno. Atmane zvítězil za hodinu a 23 minut dvakrát 6:3 a ve druhém kole vyzve Španěla Rafaela Jodara.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ruud – Wu 6:7, 6:7

Ve velké formě vstoupil do nové sezony čínský tenista Wu. Před zápasem s Ruudem se mohl pyšnit výbornou bilancí devíti výher a jen tří porážek. Že se nejednalo o náhodu, poznal na vlastní kůži i hvězdný Nor.

V prvním setu si oba tenisté neprohráli svůj servis, daleko více o něj ale musel bojovat trojnásobný grandslamový finalista, který odvracel tři brejkové hrozby, jeho soupeř ani jedinou. V tie-breaku pak naprosto jasně dominoval Wu, který ho získal poměrem 7:2 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V druhém dějství to byl ale Ruud, kdo jako první uspěl na returnu. V páté hře vzal svému soupeři servis a šel do vedení 3:2. Brejk ale potvrdit nedokázal a i o osudu druhé sady musela rozhodnout zkrácená hra. A v ní opět dominoval čínský tenista. Ruudovi dovolil jediný fiftýn a po dvou hodinách a šesti minutách boje mohl 142. hráč světa slavit cenný skalp. V boji o čtvrtfinále se utká s japonským soupeřem Šó Šimabukurem.

Výsledky turnaje ATP 500 v Acapulcu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
1
Sincaraz
25.02.2026 09:29
Odkedy Ruud prešiel na tenis z posilky a viac sa sústredí na silový aspekt hry, prehráva ešte viac, ako predtým
