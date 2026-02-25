Hvězdy na kolenou: Dimitrov i Ruud v Acapulcu těžce pohořeli, končí v prvním kole
Atmane – Dimitrov 3:6, 3:6
Dimitrov prožívá jednoduše mizerný vstup do sezony. Svůj úvodní zápas sezony sice v Brisbane zvládl, následně však ztratil tři zápasy v řadě. Smutnou sérii nezlomil ani s Atmanem. Ani Francouz na tom přitom nebyl o moc lépe. Do zápasu s bulharskou hvězdou měl na svém kontě dvě výhry a pět porážek.
V úvodu prvního setu si oba tenisté drželi bez větších problémů svá podání. V páté hře měl první starosti Dimitrov, ale svůj servis přes dvě brejkbolové hrozby udržel a srovnal na 3:3. A tím pro něj pozitiva také končila. Atmane jasně ovládl zbytek úvodního dějství, proměnil třetí setbol a sadu získal za 45 minut 6:3.
O deset let mladší Francouz vlétl ve velkém stylu i do druhého setu. Bleskově si vypracoval vedení 3:0 a prakticky rozhodl o osudu utkání. Po šesti ztracených gamech v řadě se hry dočkal i Dimitrov, ale když za stavu 1:3 nevyužil dvě brejkové možnosti, bylo o vítězi jasno. Atmane zvítězil za hodinu a 23 minut dvakrát 6:3 a ve druhém kole vyzve Španěla Rafaela Jodara.
Ruud – Wu 6:7, 6:7
Ve velké formě vstoupil do nové sezony čínský tenista Wu. Před zápasem s Ruudem se mohl pyšnit výbornou bilancí devíti výher a jen tří porážek. Že se nejednalo o náhodu, poznal na vlastní kůži i hvězdný Nor.
V prvním setu si oba tenisté neprohráli svůj servis, daleko více o něj ale musel bojovat trojnásobný grandslamový finalista, který odvracel tři brejkové hrozby, jeho soupeř ani jedinou. V tie-breaku pak naprosto jasně dominoval Wu, který ho získal poměrem 7:2 a po hodině hry šel do vedení 1:0 na sety.
V druhém dějství to byl ale Ruud, kdo jako první uspěl na returnu. V páté hře vzal svému soupeři servis a šel do vedení 3:2. Brejk ale potvrdit nedokázal a i o osudu druhé sady musela rozhodnout zkrácená hra. A v ní opět dominoval čínský tenista. Ruudovi dovolil jediný fiftýn a po dvou hodinách a šesti minutách boje mohl 142. hráč světa slavit cenný skalp. V boji o čtvrtfinále se utká s japonským soupeřem Šó Šimabukurem.
