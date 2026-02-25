Jsi v pohodě, kámo? Monfils skončil v kotrmelcích, soupeř předvedl parádní gesto
Džumhur - Monfils 4.6, 6:7
Monfils dostal na turnaj v Acapulcu divokou kartu a pořadatelé rozhodně nemuseli litovat. Rodák z Paříže navzdory svému postavení v žebříčku, kde mu patří 170. příčka, předvádí, že ze svého tenisového umění, díky kterému se dostal až na šesté místo světa, nezapomněl nic.
V prvním setu proti Džumhurovi, který je 60. hráčem světa, šel okamžitě do trháku, když si velmi rychle vypracoval vedení 3:0. Ve čtvrté hře pak přišel moment, který fanoušci ocenili bouřlivým aplausem. Při podání rodáka ze Sarajeva si Monfils vypracoval další brejkbol, v následné parádní výměně však skončil na zádech daleko za základní čárou.
V ten moment publikum ztichlo, za Monfilsem okamžitě přispěchal i Džumhur. Francouz okamžitě reagoval zdviženým palcem na znamení, že je v pořádku. Se svým soupeřem si za aplausu fanoušků plácli. Lehce otřesený Monfils ztratil následující dvě hry, přesto se dokázal včas vzpamatovat a úvodní set za 49 minut získal 6:4.
Ve druhém dějství si oba tenisté jednou prolomili podání a o výsledku tak musel rozhodnout tie-break. V něm byl úspěšnější manžel Eliny Svitolinové, získal ho 7:5 a mohl slavit postup do druhého kola, ve kterém se utká se senzací minulé sezony Valentinem Vacherotem.
"Jsem velmi vděčný za veškerou lásku, kterou jsem v průběhu let od fanoušků cítil. Měl jsem velké štěstí na kariéru, kterou jsem měl. Tvrdě jsem na ni pracoval. Za vše vděčím svým rodičům, kteří mi poskytli ty nejlepší podmínky, abych se mohl stát profesionálem. Chtěl bych, aby na mě fanoušci vzpomínali jako na veselého člověka, který se vždy snažil ze sebe vydat to nejlepší," říkal ještě před začátkem turnaje Monfils.
