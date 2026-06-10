Britskou hvězdu stále trápí komplikované zranění. Je v ohrožení i start ve Wimbledonu?

DNES, 09:00
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Jack Draper prožívá velmi složité období. Bývalý čtvrtý hráč světa se stále potýká se zraněním kolena, kvůli kterému letos odehrál na antuce pouze jediný zápas a následně musel vynechat i French Open. Nyní odložil i vstup do travnaté sezony, když se odhlásil z domácí akce v Queen’s Clubu. Jeho start ve Wimbledonu je tak ve velkém ohrožení.
Profily hráčů
Draper Jack
Jack Draper musel odložit vstup do travnaté části sezony (@ Bradley Ormesher/The Times / News Licensing / Profimedia)

Pokud by byl Draper zdravý, rozhodně by byl považován za jednoho z největších favoritů pro travnatou část sezony. Britský tenista, který první ze svých tří titulů získal právě na zeleném pažitu, však kvůli vleklému zranění musí vstup do této části roku odložit. Odhlásil se z pětistovky v Queen’s Clubu, kde loni padl v semifinálové bitvě s Jiřím Lehečkou.

Naposledy hrál v polovině dubna, kdy musel kvůli problémům s kolenem skrečovat úvodní duel na antukové pětistovce v Barceloně. Následně přišel o tři velké antukovém podniky Masters v Madridu a Římě i French Open. V žebříčku tak zaznamenal obrovský propad mimo TOP 100.

Právě v Queen's Clubu měl také odstartovat spolupráci s novým trenérem a legendárním krajanem Andym Murraym. Jeho návrat se nyní odkládá minimálně o další týden. Pokud vše půjde podle plánu, na kurty se chce vrátit hned na dalším domácím podniku. "Rekonvalescence se ubírá správným směrem, ale rozhodl jsem se dát si ještě týden navíc a zaměřit se na návrat v Eastbourne. Je pro mě velmi těžké vynechat jeden z mých nejoblíbenějších turnajů v sezoně," uvedl Draper.

Nad jeho startem ve Wimbledonu tak visí velký otazník. Není jisté, zda stihne ideálně načasovat přípravu na třetí grandslam sezony, a dokonce ani to, zda bude schopen na londýnské trávě vůbec nastoupit. Pětisetové zápasy na náročném povrchu představují pro jeho problematické koleno značnou zátěž a na tři vítězné sety hrál naposledy loni na US Open. Navíc právě v All England Clubu se mu nikdy nedařilo, nejdále zde došel jen do druhého kola.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

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bardunek666
10.06.2026 09:03
Achjo. Takový potenciál a furt zraněný
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