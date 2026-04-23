Syn české legendy šokoval v Madridu australského favorita a vyzve Menšíka
Popyrin – Damm 6:7, 4:6
Jméno Martina Damma má mezi českými fanoušky zvuk. Damm senior byl elitním deblistou, když mu patřilo 5. místo na světě, na svém kontě má i grandslamový titul z US Open z roku 2006. Jeho syn, už v barvách Spojených států, ukazuje, že tenisové geny zdědil v míře vrchovaté. V prvním kole to poznal i favorizovaný Popyrin, 56. hráč světového žebříčku.
První set nabídl obrovskou bitvu. Jako první se do problémů dostal tenista s českými kořeny, když musel ve druhém gamu likvidovat hned tři brejkové možnosti soupeře. To samé si zopakoval za stavu 5:5, i tentokrát byl úspěšný.
Za stavu 6:5 to byl naopak Damm, kdo měl první dva brejkboly a zároveň setboly, ani on ale úspěšný nebyl, a o výsledku první sady tak musel rozhodnout tie-break. I v něm se rozpoutala velká bitva. Za stavu 6:5 měl setbol Popyrin, ani on ale neuspěl. Klíčový moment přišel za stavu 8:7, kdy Damm využil čtvrtou možnost, jak ukončit první set. Tie-break vyhrál 9:7 a po hodině a 10 minutách šel do vedení.
Rozhodující moment druhé sady i celého zápasu přišel v sedmé hře za stavu 3:3, kdy Damm jako první uspěl na příjmu, brejk následně potvrdil a vedl už 5:3. Skvěle rozjetý zápas už rodák z Bradentonu nepustil, vyhrál ho 7:6, 6:4 a postoupil už do druhého kola.
Damm, který na sebe letos výrazně upozornil postupem do semifinále v Montpellier, se v live žebříčku posunul už na 113. místo, což je také jeho životní maximum. Se svým dalším soupeřem Menšíkem, který měl v prvním kole volný los, se dosud na okruhu nepotkal.
o.i. Kalinska dnes nehrala, uz vcera vypadla, sice sa v expreske spomina neskor Kalinina, ale pri tej rychlosti co su tu sypane clanky sa vobec nedivim, ze autor ani nepotrehne chybu, zorientovat sa v tom je niekedy fakt obtiazne