Sinner ve Wimbledonu nastoupil s barevnou taškou Gucci. Luxusní značka mu vyjednala výjimku

Jannik Sinner vyměnil svou sportovní tašku za velkou, logy pokrytou kabelu od Gucci. Čekali byste, že takovou tašku uvidíte v nadhlavní přihrádce při letu v první třídě, jenže ji nesl skoro 190 centimetrů vysoký zrzek na Centrální kurt Wimbledonu, píše list The New York Times (NYT).

Jedenadvacetiletý Ital Sinner, osmý tenista na světě, tento týden narušil tradice, když se objevil na kurtu s na míru ušitou kabelou pokrytou logy Gucci, jeho monogramem a červenozelenými uchy. Běžnému sportovnímu fanouškovi to nemusí přijít podivné, v basketbalu se například pověstná "tunnel walk" (cesta hráče z šatny na hřiště, kterou sledují kamery) stala jakousi malou módní přehlídkou; hráči během ní vystupují ověnčení kusy luxusního oděvu a doplňky.

Takové zvyky si však zatím nenašly cestu do světa tenisu, a už vůbec ne do Wimbledonu, nejtradičnějšího ze čtyř grandslamových turnajů, kde platí přísná pravidla pro oblékání. Letošek je například prvním rokem, kdy ženské sportovkyně na Wimbledonu mohou hrát v jiném než bílém spodním prádle, aby nemusely mít obavy během menstruace.

Hráči na grandslamu se musejí řídit pravidly, která stanovují, co na kurt mohou přinést a jak se na něj musejí obléknout. Pravidla udávají limity ohledně velikosti, umístění i počtu log sponzorů na rukávech, límcích, čelenkách, ponožkách a, ano, i taškách. Mnoho hráčů si na kurt nosí jak osobní tašku, tak tašku na rakety. Obě nicméně bývají na první pohled sportovní tašky. Například několik hodin před tím, než Sinner vstoupil na kurt, na něm hrála světová dvojka Novak Djokovič vybavený dvěma bílými taškami od firmy Head.

Sinner je podle vyjádření Gucci prvním hráčem, jemuž pořadatelé umožnili vstoupit na kurt s taškou osázenou logy. To neudělali před svým odchodem do sportovního důchodu dokonce ani Roger Federer nebo Serena Williamsová, kteří byli oblíbenci módních značek a rovněž partnery Gucci.

Sinner se stal ambasadorem značky loni v červenci. Gucci uvedl, že se Sinnerovým týmem spolupracoval na získání potřebných povolení od Mezinárodní tenisové federace (ITF), Asociace tenisových profesionálů (ATP) i pořadatel grandslamů. Dotyčnou tašku měl tenista na své osobní věci, tenisové rakety nesl ve standardní bílé tašce od značky Head.

Gucci není jedinou prestižní značkou, která se chce spojit s mladými tenisovými hvězdami. Ambasadory pro Louis Vuitton jsou například Naomi Ósakaová nebo současná světová jednička Carlos Alcaraz, který spolupráci s Louis Vuitton oznámil 28. června, jen pět dní před začátkem letošního Wimbledonu. Tentýž den uspořádal Gucci v Londýně luxusní večeři pro Sinnera, aby oslavil jeho třetí rok na Wimbledonu.

Carlos Alcaraz vs Jannik Sinner H2H:



2021 Paris - CA 1-0 JS

2022 Wimbledon - CA 1-1 JS

2022 Umag - CA 1-2 JS

2022 US Open - CA 2-2 JS

2023 Indian Wells - CA 3-2 JS

2023 Miami - CA 3-3 JS

2023 Louis Vuitton x Gucci Invitational - CA 4-4 JS



V emailu redakci NYT Sinner napsal, že svoji tašku nevnímá jako závažné porušení oděvních tradic a tradic Wimbledonu všeobecně, těch si prý váží. Design tašky okomentoval tak, že on i Gucci chtěli něco, "co by klidně mohlo pocházet z archivů (starých designů) Gucci".

Popruhy kabely jsou podle Sinnera odnímatelné a uvnitř jsou zvláštní kapsy na láhve s vodou. Používat ji tenista hodlá k nošení náhradního oblečení, sportovní výživy, opalovacího krému a čehokoliv dalšího, co by mohl během několika hodin na kurtu potřebovat. V odpovědi na dotaz, zda měl na Gucci nějaké zvláštní požadavky, napsal: "Chtěl jsem, aby byla pohodlná na přenos a měla dost místa na všechny moje věci. Řekl bych, že mojí prioritou byla funkčnost".

A sportovní výkony na kurtu? Ty má zatím rodák ze San Candida přesvědčivé. Ve dvou duelech s Argentinci Juanem Manuelem Cerúndolem a Diegem Schwartzmanem ztratil v šesti setech dohromady pouhých 14 gamů. Dalším soupeřem loňského čtvrtfinalisty bude Francouz Quentin Halys, nebo Australan Aleksandar Vukic.