Sinner vyhrál exhibici Six Kings Slam v Rijádu. Djokovič s Nadalem odehráli poslední zápas

EXHIBICE RIJÁD - Štědře dotovanou exhibici s hvězdným obsazením Six Kings Slam v Rijádu vyhrál Jannik Sinner (23), který ve finále porazil Carlose Alcaraze (21) 6:7, 6:3, 6:3. Poslední vzájemný zápas proti sobě odehráli dva hráči s nejvyšším počtem vyhraných grandslamů Novak Djokovič (37) a Rafael Nadal (38). Srb zvítězil poměrem 6:2, 7:6 a na exhibici vybojoval třetí místo.

Alcaraz – Sinner 7:6, 3:6, 3:6

Carlos Alcaraz a Jannik Sinner i během exhibice v Ryjádu potvrdili, že jsou aktuálně nejlepšími hráči světa. Oba odstartovali turnaj poměrně snadnou dvousetovou výhrou a v semifinále porazili i stále aktivní legendy tohoto sportu Rafaela Nadala, respektive Novaka Djokoviče. Ve finále této jedinečné akce v Saudské Arábii došlo na jejich 12. vzájemný zápas, čtvrtý v letošním roce.

Utkání začal lépe Ital, který se díky brejku dostal do vedení 4:1. Španěl však stav srovnal a dotáhl set až do tie-breaku. V něm uspěl poměrem 7:5 druhý hráč světa a přiblížil se k zisku prémie ve výši 6 milionů dolarů. Ve druhé sadě šel znovu jako první do vedení Sinner, tentokrát náskok uržel a vybojoval si rozhodující sadu. V té stačil světové jedničce jediný brejk v osmém gamu. Následně utkání dopodával a po téměř dvou a půl hodinách slavil premiérovou letošní výhru nad Alcarazem.

King Sinner @janniksin records his first win in 2024 over Alcaraz 6-7 6-3 6-3 and wins the #SixKingsSlam pic.twitter.com/CgmkPVMEC7 — Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2024

"Budu trénovat tak jak to jen půjde a udělám vše pro to, aby naše rivalita byla stále lepší. Jsem rád, že s ním (Sinnerem) můžu soutěžit. Děkuji, že mě tlačíš k mým limitům, dávám do toho každý den 100 % abych byl lepším hráčem. Je skvělé, že spolu můžeme sdílet kurt," komentoval Španěl po porážce.

"Každé ráno přemýšlím nad tím, jak ho porazit. Jsem rád, že se mi to dnes povedlo. Hlavně jsme vám všem chtěli ukázat náš tenis, občas může náš zápas trvat dlouho jako dnes, ale doufám, že jste si to všichni užili," řekl Sinner směrem k divákům. "Myslím si, že jsme dobří přátelé. Vždy si to užíváme, když jsme spolu na kurtu. Všechny naše zápasy byly skvělé a doufám, že naše rivalita bude trvat co nejdéle," doplnil Ital, který bilanci s Alcarazem upravil na 5:7, letos uspěl až na čtvrtý pokus.

Každý ze startujících si z Ryjádu odveze odměnu ve výši 1,5 milionu dolarů (přibližně 34,8 milionu korun). Celkový vítěz Sinner získal rekordní odměnu 6 milionů dolarů (cca 139,3 milionu korun), která je téměř dvakrát vyšší než pro grandslamového šampiona.

Djokovič – Nadal 6:2, 7:6

Novak Djokovič na štědře dotované exhibici Six Kings Slam v Rijádu porazil svého největšího rivala Rafaela Nadala 6:2, 7:6 a vyhrál zápas o třetí místo. Srb se Španělem od finále US Open 2013 neprohrál set na tvrdém povrchu a vzájemnou bilanci upravil na 32:29. Tímto zápasem pravděpodobně skončila jejich 18 let trvající rivalita, jelikož Nadal bude na letošním Davis Cupu končit kariéru.

"Naše rivalita byla neuvěřitelná. Doufám, že budeme mít někdy čas si sednout na pláž a s drinkem v ruce popřemýšlet o životě a bavit se o něčem jiném než o tenise," řekl Djokovič na úvod závěrečné ceremonie. "Mám k tobě obrovský respekt, jsi skvělý sportovec, a ještě lepší člověk. Chtěl bych pogratulovat také celému tvému týmu a rodině. Všechny Rafovi úspěchy jsou i vaší zásluhou. Vím kolik toho v životě profesionálního tenisty musí rodina obětovat. Můžu si jen představit všechny ty vzestupy a pády, které jste s ním zažívali. Zasloužili jste si tyto úspěchy stejně jako on. Gratuluji, měl jsi opravdu skvělou kariéru. Bylo mi ctí sdílet s tebou kurt a dnes to pro mě byl speciální a emotivní moment," promluvil Srb směrem k Nadalovi.

A warm embrace at the net between Djokovic and Nadal as Novak defeats the Spaniard 6-2 7-6 #SixKingsSlam pic.twitter.com/cARfLjn03Q — Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2024

Dva hráči s nejvyšším počtem vyhraných grandslamů proti sobě sehráli včetně dnešního utkání 61 zápasů. Poprvé se na okruhu potkali na French Open v roce 2006, od té doby proti sobě hráli minimálně jednou za sezonu až do roku 2022. Loni Nadal kvůli zraněním odehrál jen čtyři zápasy na začátku roku v Austrálii. Letos se utkali také na olympijských hrách v Paříži na Španělově oblíbeném kurtu Philippa Chatriera, kde vyhrál rekordních 14 titulů na Roland Garros.

"Zakončím to jedním velkým poděkováním nejen ode mě, ale od celého tenisového světa za to, co jsi udělal. Zanechal jsi za sebou neuvěřitelný odkaz a my si toho opravdu vážíme. Neopouštěj tenis. Zůstaň tu ještě chvíli s námi." dodal šampion 24 grandslamů.

Nadal v Rijádu ani ve druhém zápase neuhrál set, v semifinále nestačil 3:6, 3:6 na mladšího krajana Carlose Alcaraze. Ovšem dokázal, že i ve svých 38 letech může hrát na té nejvyšší úrovni s nejlepšími hráči světa. I dnes předvedl několik svých úžasných forhendů, které ho doprovázely celou kariéru.

"Novaku, díky za všechno. Za to, co si dnes řekl, i za momenty, které jsme spolu sdíleli na kurtu. Byla to úžasná rivalita a pomohl si mi jít přes mé limity a bez tebe bych nebyl takovým hráčem jakým jsem dnes. Gratuluji tobě i tvému týmu ke všem titulům a skvělé kariéře a přeji všechno nejlepší do budoucnosti," reagoval Španěl na slova Djokoviče.

"Byl to splněný sen, že jsem mohl hrát více než 20 let na těch nejlepších místech na světě. Jako malý jsem se na to koukal v televizi a teď na konci kariéry si uvědomuji, že jsem si splnil sen stát se úspěšným profesionálním tenistou. Děkuji hrozně moc za veškerou podporu na každém turnaji, kde jsem hrál. Velmi mi pomohla i moje rodina, můj tým, ale také celý svět tenisu. Máme skvělou tour a hodně dobrých lidí, kteří se starají náš sport. Jsem za to velmi šťastný a chtěl bych všem poděkovat," řekl na závěr Nadal.

Španěla v listopadu čeká ještě závěrečný turnaj kariéry. V Malaze bude společně s Carlosem Alcarazem členem domácího týmu pro finále Davisova poháru, kde se rozloučí se svou velkolepou tenisovou kariérou. Účast na týmové soutěži, kde se představí výběry celkem osmi zemí, už potvrdil i Djokovič, který bude reprezentovat barvy Srbska.

Výsledky exhibice Six Kings Slam v Rijádu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.