Sinner zahájil útok na první grandslam, Rubljov musel do pěti setů, Djokovič ztratil sadu

Jannik Sinner loni získal první tituly z turnajů Masters 1000, ve Wimbledonu si zahrál poprvé v semifinále grandslamu a v závěru sezony získal dva skalpy Novaka Djokoviče. První mu pomohl k postupu do finále Turnaje mistrů a druhým dovedl Itálii k triumfu v Davis Cupu.

Nyní tak dvaadvacetiletý Ital patří k hlavním soupeřům světové jedničky Djokoviče v boji o grandslamové trofeje. Na Australian Open odstartoval očekávanou výhrou, v Melbourne začal počtvrté vítězstvím 3:0 na sety.

Sinner měl čest zahajovat program v Rod Laver Areně a v prvním vzájemném duelu s Nizozemcem Boticem Van de Zandschulpem měl potíže jen v úvodu třetího setu, kdy poprvé přišel o podání a prohrával 0:2. Vývoj ale rychle otočil a zvítězil 6:4, 7:5. 6:3.

Ve druhém kole se Sinner střetne s Argentince Pedrem Cachínem, nebo Nizozemcem Jesperem de Jongem. Na Djokoviče může narazit až v případném semifinále, které si v Melbourne dosud nezahrál.

"Dnes je neděle, semifinále je opravdu daleko. Jdu den po dni. Dnes jsem čelil jednomu soupeři, ve středu bude další a také se ho musím pokusit porazit. Teď nechci přemýšlet o ničem jiném. Víc, že mě čeká ještě spousta práce, abych se tam (do semifinále) dostal," řekl Sinner.

Rus Andrej Rubljov se na postup přes Thiaga Seybotha Wilda z Brazílie hodně nadřel. Z jasného zápasu byla nakonec pětisetová bitva, která skončila tiebreakem. Ten pro sebe pátý nasazený hráč letošního Australian Open získal poměrem 10:6, Utkání trvalo 3 hodiny a 45 minut.

Rubljov vedl už 2:0 na sety, jenže pak začal hrát brazilský tenista výjimečně dobře, během dalších dvou dějství pustil favorita jen do tří brejkbolů, z nichž všechny odvrátil a vybojoval rozhodující sadu. V ní měl Rubljov za stavu 6:5 čtyři mečboly, Seyboth Wild ale na svém servisu všechny odvrátil a v následném tiebreaku šel do vedení 5:2.

Pak ale přišel ještě jeden velký obrat, a to z rukou Rubljova, který z posledních devíti výměn zápasu pro sebe získal osm a výsledek dramatického zápasu překlopil na svou stranu.

8 - With victory over Thiago Seyboth Wild, Andrey Rublev has claimed the eighth five-set win of his career. Five of those eight victories have now come in the first round of a Grand Slam. Bweh. #AusOpen | @AustralianOpen @AndreyRublev97 @atptour pic.twitter.com/18OcZftq3W — OptaAce (@OptaAce) January 14, 2024

"Když někdo prohrává, publikum ho začne podporovat, a já dnes díky vaší podpoře málem prohrál první kolo," smál se Rubljov po utkání. "Ale já tomu rozumím a děkuji za podporu, kteoru hráčům dáváte," dodal. Bylo to osmé Rubljovovo pětisetové vítězství, pět z nich musel absolvovat v prvním kole grandslamu. Dalším soupeřem ruského tenisty bude lepší z dvojice Christopher Eubanks a Taro Daniel.



Srb Novak Djokovič roli nejvýše nasazeného hráče turnaje v prvním kole zvládl, osmnáctiletý chorvatský talent Nikola Prižmič ale hrál v úvodu utkání fantastický tenis a dokonce pro sebe získal druhý set.

Současná světová jednička působila na kurtu nervózně a ospale a Prižmič si zaslouženě ve třetím setu vybojoval brejk. Následný game se ale stal klíčovým v celém průběhu zápasu. Djokovič reagoval rebreakem, mladý Chorvat ztratil koncentraci a časem i víru. Od zlomového momentu vyhrál Djokovič osm gamů v řadě a celé utkání pro sebe získal poměrem 3:1 na sety.

"Byl to opravdu velký výkon od někoho, kdo je na grandslamu poprvé a těším se na Nikolovu budoucnost. Kdoví, třeba jednou budu moci být členem jeho trenérského týmu," vysekl Srb poklonu svému soupeři.

Prizmic & Novak Djokovic are all respect at the net.



Novak told the cameraman to record Dino.



He then tells Dino to stand up & soak it in.



Standing ovation from the crowd.



He just pushed Novak to play his longest first round match ever in a Slam.



Be proud. pic.twitter.com/aoe0s1Sq2E — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 14, 2024