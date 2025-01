Sinner zná termín slyšení u CAS. Do Lausanne je pozván na duben po Masters v Monte Carlu

Dopingový případ světové jedničky Jannika Sinnera u Sportovního arbitrážního soudu (CAS) se bude projednávat v Lausanne 16. a 17. dubna, tedy v týdnu mezi antukovými turnaji Masters 1000 v Monte Carlu a Madridu. Světová antidopingová agentura (WADA) u CAS požaduje pro třiadvacetiletého Itala zákaz startu na jeden až dva roky.

"Žádná ze stran nepožádala o veřejné slyšení, takže bude jednání probíhat za zavřenými dveřmi," uvedli představitelé CAS v prohlášení.

Termín šlyšení by Sinnerovi neměl zasáhnout do turnajového harmonogramu, neboť byl naplánován mezi velké antukové turnaje Masters 1000. Finále v Monte Carlu, kde by měl Ital obhajovat semifinále, se bude hrát v neděli 13. dubna. Další podnik v Madridu začíná 23. dubna.

WADA se v září odvolala proti tomu, že Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) nepotrestala Sinnera za pozitivní test na anabolický steroid klostebol během březnového turnaje v Indian Wells. Ital to vysvětlil tím, že zakázanou látku si ve spreji aplikoval na malou ránu na ruce jeho fyzioterapeut a při masážích mu ji přenesl do těla.

Na rozdíl od jiných případů neměl Sinner ani předběžně zastavenou činnost a případ vyšel najevo až na konci srpna. ITIA mu na základě rozhodnutí svého nezávislého tribunálu pouze odebrala body a prémie, které v Indian Wells za účast v semifinále získal.

Aktuálně se Sinner připravuje v Melbourne na obhajobu loňského titulu z Australian Open.