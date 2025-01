Sinnera čeká neoblíbený soupeř, zraněná Rybakinová jde na rozjetou Keysovou. Dočká se De Minaur?

Jannik Sinner nastoupí v osmifinále letošního ročníku Australian Open proti Holgerovi Runemu, s nímž má vyrovnanou bilanci a pokaždé musel do rozhodujícího setu. Jelena Rybakinová se začala v předchozím kole trápit se zraněním zad a o čtvrtfinále se popere s osm zápasů neporaženou Madison Keysovou. Alex de Minaur odehraje už čtvrté osmifinále na domácím grandslamu a podnikne další útok na premiérové čtvrtfinále, tentokrát v duelu s Alexem Michelsenem.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 20. 1.

Osmifinále žen

Kuděrmetovová (-) - Svitolinová (28-Ukr.) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)

Rybakinová (6-Kaz.) - Keysová (19-USA) | Margaret Court Arena (04:00 SEČ)

Navarrová (8-USA) - Kasatkinová (9-) | John Cain Arena (06:30 SEČ)

Lysová (Něm.) - Šwiateková (2-Pol.) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)



Osmifinále mužů

Sinner (1-It.) - Rune (13-Dán.) | Rod Laver Arena (04:00 SEČ)

Sonego (It.) - Tien (USA) | John Cain Arena (04:30 SEČ)

Monfils (Fr.) - Shelton (21-USA) | Margaret Court Arena (05:30 SEČ)

Michelsen (USA) - De Minaur (8-Austr.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)

Kuděrmetovová – Svitolinová | 01:30 SEČ

Veronika Kuděrmetovová účinkuje na Australian Open posedmé v kariéře a premiérově se probila do druhého týdne. Sedmadvacetiletá Ruska prohrávala ve třetím kole 2:4 s Beatriz Haddadovou Maiaovou, ovšem pak dominovala a ztratila už jen dvě hry (6:4, 6:2). S Brazilkou v rámci loňské asijské tour neuhrála set v Soulu ani ve Wuhanu.

V pondělí absolvuje své třetí kariérní osmifinále na grandslamových akcích. Obě předchozí odehrála v roce 2022, kdy prošla do čtvrtfinále French Open a naopak v této fázi neuspěla na US Open. V loňském roce zapsala jen pět skalpů TOP 30, ovšem teď v Melbourne slavila už dva, když vyřadila také nasazenou Katie Boulterovou.

Vizitka Veroniky Kuděrmetovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kuděrmetovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Hobart (čtvrtfinále)

Bilance: 5:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:0 (kariérní 49:57)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Kuděrmetovová – Australian Open

Kariérní bilance: 8:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (1. kolo), Hobart (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Gadecká (6:1, 6:1), (22) Boulterová (7:6, 2:6, 6:2), (15) Haddadová Maiaová (6:4, 6:2)

Elina Svitolinová narazila ve třetím kole na první výraznější hrozbu na letošním Australian Open a zaskočila po hodině a tři čtvrtě 2:6, 6:4, 6:0 světovou čtyřku Jasmine Paoliniovou. Bývalá třetí hráčka pořadí nastupovala s bilancí 2:10 z posledních 12 soubojů se zástupkyněmi TOP 10, s nimiž předtím na grandslamech prohrála 13 ze 17 duelů.

Třicetiletá Ukrajinka dokázala po mateřské pauze postoupit na šesti z osmi grandslamů minimálně do osmifinále. V osmifinálové fázi majorů disponuje pozitivní úspěšností 11:7, konkrétně na Australian Open to má 2:2 a byla nejdál ve čtvrtfinále v ročnících 2018-19. V posledních dvou letech vyhrála všech šest střetnutí s ruskými soupeřkami.

V Melbourne Parku se postup do závěrečných kol moc neočekával, jelikož hraje svůj první turnaj od US Open a po operaci chodidla. Navíc se poslední série tří vítězství dočkala ve slavném Wimbledonu, kde zapsala své 11. kariérní čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 3:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 3:0

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 2:0 (kariérní 136:42)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 11:7)

Svitolinová – Australian Open

Kariérní bilance: 28:11

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2018-19)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 2:2

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Cirsteaová (6:4, 6:4), Dolehideová (6:1, 6:4), (4) Paoliniová (2:6, 6:4, 6:0)

Vzájemná bilance: Kuděrmetovová vede 2:0, před šesti lety v Moskvě (6:2, 1:6, 7:5) i v roce 2021 v Abú Zabí (5:7, 6:3, 7:6) zvítězila po maratonské bitvě. Svitolinová vypadá po zdravotní pauze ve skvělé formě a je favoritkou. Kuděrmetovová, která loni vyhrála více než jeden zápas jen na třech z 25 turnajů, možná v Melbourne zlomila dlouhou krizi.

Rybakinová – Keysová | 04:00 SEČ

Jelena Rybakinová se předloni probojovala na Australian Open až do finále a byla jediný set od svého druhého triumfu na grandslamech. Bývalá wimbledonská šampionka ale jinak není v Melbourne Parku příliš úspěšná a letos se teprve podruhé v kariéře dostala do druhého týdne úvodního grandslamu sezony.

Pětadvacetiletá Kazachstánka by měla v loňské sezoně určitě mnohem lepší výsledky, kdyby se tak často netrápila se zdravotními problémy. Ty se jí nevyhnuly ani teď na Australian Open, kde potřebovala ve třetím kole pauzu na ošetření zad. Přesto proti loňské semifinalistce Dajaně Jastremské potvrdila roli favoritky (6:3, 6:4).

Kvůli zranění nemohla loni nastoupit k utkání druhého kola na US Open a následně vynechala asijskou tour. V úvodní polovině předchozí sezony naopak aktuální světová sedmička excelovala a posbírala tři triumfy na akcích WTA 500, hrála finále v Dauhá a Miami a došla alespoň do čtvrtfinále na French Open a ve Wimbledonu.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:1 (kariérní 47:39)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:1)

Rybakinová – Australian Open

Kariérní bilance: 14:5

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: United Cup (bilance 3:1)

Cesta turnajem: Jonesová (6:1, 6:1), Jovicová (6:0, 6:3), (32) Jastremská (6:3, 6:4)

Madison Keysová ve třetím kole ukázala, proč je dvojnásobnou semifinalistkou Australian Open. Devětadvacetiletá Američanka přehrála 6:4, 6:4 krajanku a bývalou finalistku Danielle Collinsovou. Ve druhé sadě sice likvidovala manko 0:3, nicméně mnohem více práce měla ve druhém kole s outsiderkou Elenou-Gabrielou Ruseovou (7:6, 2:6, 7:5).

V letošní sezoně má vynikající bilanci 10:1 a neprohrála už osm zápasů v řadě. Na generálce v Adelaide získala svůj devátý kariérní titul a po cestě za ním porazila pět současných či bývalých členek TOP 12 žebříčku. Nyní ji čeká 21. osmifinále na grandslamech (10:10), šesté na Australian Open (3:2).

Vizitka Madison Keysové. (@ Livesport / Enetpulse)

Keysová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 10:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 10:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:0 (kariérní 30:46)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 10:10)

Keysová – Australian Open

Kariérní bilance: 30:10

Nejlepší výsledek: semifinále (2015, 2022)

Loňský výsledek: nehrála

Bilance v osmifinále: 3:2

Generálka: Auckland (čtvrtfinále), Adelaide (triumf)

Cesta turnajem: Liová (6:4, 7:5), Ruseová (7:6, 2:6, 7:5), (10) Collinsová (6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: 2:2. Rybakinová měla navrch v posledních dvou soubojích, včetně vítězství ve dvou těsných setech loni v Miami. V osmifinále grandslamů má skvělou úspěšnost 6:1 a posledních pět vyhrála. Proti rozjeté Keysové je ovšem kvůli zdravotnímu problému i parádní formě Američanky jen velmi mírnou favoritkou.

Navarrová – Kasatkinová | 06:30 SEČ

Emma Navarrová účinkuje na Australian Open teprve podruhé v kariéře a vylepšila loňský výsledek. Třiadvacetiletá Američanka přežila třísetovou bitvu s krajankou Peyton Stearnsovou, Xiyu Wang i bývalou světovou dvojkou Ons Jabeurovou. Na kurtech strávila už sedm hodin a 34 minut, loni v Melbourne skončila ve třetím kole.

V loňské životní sezoně se dostala na třech ze čtyř grandslamů minimálně do osmifinále, přičemž ve Wimbledonu to dotáhla do čtvrtfinále a na domácím US Open dohrála až v semifinálové fázi. Pokud chce v Melbourne pokračovat a zapsat čtvrtfinále na třetím majoru v řadě, musí světová osmička vylepšit svou bilanci 4:9 s hráčkami TOP 10.

Vizitka Emmy Navarrové. (@ Livesport / Enetpulse)

Navarrová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 4:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 4:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 4:9)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:1)

Navarrová – Australian Open

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Stearnsová (6:7, 7:6, 7:5), Xiyu Wang (6:3, 3:6, 6:4), Jabeurová (6:4, 3:6, 6:4)

Darja Kasatkinová si zahraje ve druhém týdnu Australian Open poprvé v kariéře. Sedmadvacetiletá Ruska startuje na úvodním grandslamu sezony už podesáté a překonala bilanci 0:2 v utkáních třetího kola v tomto dějišti, když zlikvidovala manko 0:3 a přetlačila 7:5, 6:1 nasazenou Julii Putincevovou.

Do osmifinále prošla bez ztráty jediného setu a v žádném ze tří zápasů nepovolila soupeřce více než šest gamů. Bylo jen otázkou času, kdy světová desítka předvede formu z turnajů WTA i na grandslamech. Loni se probila do šesti finále (vše na podnicích WTA 500) a v Eastbourne a Ningbu získala titul.

Na kontě má tři grandslamová čtvrtfinále. Dvě z nich zaregistrovala v roce 2018 a to zbylé před třemi lety, ovšem stále čeká na první na betonech. Poslední osmifinále na hardových majorech absolvovala na US Open 2023, kde schytala výprask 1:6, 3:6 od tehdejší světové dvojky Aryny Sabalenkové.

Vizitka Darji Kasatkinové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kasatkinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (čtvrtfinále)

Bilance: 6:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 6:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 23:45)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:3)

Kasatkinová – Australian Open

Kariérní bilance: 10:9

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (osmifinále), Adelaide (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Tomovová (6:1, 6:3), Yafan Wang (6:2, 6:0), (24) Putincevová (7:5, 6:1)

Vzájemná bilance: 0:0. Navarrová má na grandslamech stoprocentní úspěšnost 15:0, pokud vyhraje úvodní set, ale zatím nemá v Melbourne Parku tak skvělou formu jako v průběhu loňské sezony. Kasatkinová má s grandslamovými turnaji mnohem více zkušeností. Šance na postup jsou naprosto vyrovnané.

Lysová – Šwiateková | 09:00 SEČ

Eva Lysová nadále famózně využívá druhé šance. Do hlavní soutěže probíhajícího Australian Open se 23letá Němka dostala až jako lucky loser a poprvé v kariéře se probila do třetího kola na grandslamech. Los měla coby lucky loser velmi příznivý a vyřadila Kimberly Birrellovou a ve třech setech členky TOP 100 Varvaru Gračovovou a Jaqueline Cristianovou.

O pozici lucky losera se dozvěděla pár minut před utkáním prvního kola a do osmifinále Australian Open v této roli postoupila jako první od roku 1988, kdy se úvodní grandslam sezony přesunul do tohoto dějiště v Melbourne Parku. Postup do osmifinále znamená, že v novém vydání žebříčku bude poprvé v kariéře figurovat v TOP 100 žebříčku.

Vizitka Evy Lysové. (@ Livesport / Enetpulse)

Lysová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 5:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Lysová – Australian Open

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (kvalifikace)

Cesta turnajem: Birrellová (6:2, 6:2), Gračovová (6:2, 3:6, 6:4), Cristianová (4:6, 6:3, 6:3)

Iga Šwiateková v úvodním týdnu letošního Australian Open naprosto dominovala a ve třetím kole zničila Emmu Raducanuovou. V souboji bývalých šampionek US Open byla nemilosrdná, vyhrála 20 z 24 bodů po prvním podání a Britku deklasovala 6:1, 6:0. Navázala tak na přesvědčivé výhry nad Kateřinou Siniakovou a Rebeccou Šramkovou.

Třiadvacetiletá Polka ztratila ve třech zápasech dohromady jen 10 gamů, sedm z nich proti Siniakové v úvodním kole. Světová dvojka nemá v osmifinále grandslamů zrovna lichotivou bilanci (9:7) a jedná se o její nejméně úspěšnou fázi na majorech. Konkrétně na Australian Open prohrála tři ze čtyř osmifinálových duelů.

Pokud v pondělí uspěje, stane se nejmladší hráčkou s 10 čtvrtfinále na grandslamech od Světlany Kuzněcovové v roce 2009. Proti hráčkám figurujícím mimo TOP 100 světového pořadí vyhrála posledních 37 soubojů, naposledy s takovou soupeřkou prohrála v Miami 2021, kde nestačila na Anu Konjuhovou.

Vizitka Igy Šwiatekové. (@ Livesport / Enetpulse)

Šwiateková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 7:1

Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 1:0 (kariérní 113:16)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 9:7)

Šwiateková – Australian Open

Kariérní bilance: 20:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1:3

Generálka: United Cup (bilance 4:1)

Cesta turnajem: Siniaková (6:3, 6:4), Šramková (6:0, 6:2), Raducanuová (6:1, 6:0)

Vzájemná bilance: Šwiateková vede 1:0. Před třemi lety ve Stuttgartu dominovala 6:1, 6:1 a jedná se o jeden z jejích skalpů v rámci tehdejší historické 37zápasové neporazitelnosti. Lysová má na kontě pět čtvrtfinále na nejvyšší tour a tři uhrála loni, nicméně proti pětinásobné grandslamové šampionce by měla být bez šance.

Sinner – Rune | 04:00 SEČ

Jannik Sinner překvapivě ztratil set ve druhém kole s domácím outsiderem Tristanem Schoolkatem, ovšem v následujícím zápase předvedl mnohem jistější výkon a nebezpečnějšího Marcose Girona přejel 6:3, 6:4, 6:2. Jedná se o jeho zatím nejlepší výkon na turnaji, právě včas před boji ve druhém týdnu.

Třiadvacetiletý Ital se musí na probíhajícím Australian Open vypořádávat s problémem mimo kurty. A sice dubnovým slyšením u CAS, které definitivně rozhodne o jeho loňské dopingové kauze. Příznivější los v Melbourne Parku tak určitě vítá a opravdu těžší soupeř by ho měl čekat až v případném souboji o titul.

Ještě nedávno měl v osmifinále grandslamů nestabilní výsledky. Od konce sezony 2023 však prožívá životní období, loni přešel přes osmifinálovou fázi na všech čtyřech majorech a teď má v osmifinále bilanci 9:5. Proti Runemu si bude věřit, jelikož v posledním roce na betonech dominuje, je úřadujícím šampionem obou hardových grandslamů a se soupeři mimo TOP 10 pořadí vyhrál 58 z posledních 59 duelů napříč všemi povrchy.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport / Enetpulse)

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 3:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 3:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 0:0 (kariérní 67:41)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 9:5)

Sinner – Australian Open

Kariérní bilance: 18:4

Nejlepší výsledek: triumf (2024)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 2:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Jarry (7:6, 7:6, 6:1), Schoolkate (4:6, 6:4, 6:1, 6:3), Giron (6:3, 6:4, 6:2)

Holger Rune si v minulosti vybudoval sebevědomí s pomocí těsných vítězství a schopnosti skvěle zvládat klíčové momenty v urputných bitvách i s nejlepšími hráči na světě. Na Australian Open nejspíše dorazil s nízkým sebevědomím, ovšem každým zápasem mu muselo narůst. Po těsných duelech s Zhizhen Zhangem a Matteem Berrettinim absolvoval už druhý pětiseťák. Proti Miomirovi Kecmanovičovi prohrával 2:4 0:30 ve čtvrté sadě, a přesto dokázal manko 1:2 na sety otočit.

Zvládnuté těsné bitvy mu sice mohou dodat potřebné sebevědomí, nicméně v nich ztrácí síly, což výrazně snižuje jeho šance v závěrečných kolech. Jeho už velmi dlouhé trápení odstartovalo předloni právě v Melbourne, když v osmifinále s Andrejem Rubljovem nedotáhl vedení 5:2 v závěrečné sadě a ztratil náskok 5:0 v rozhodujícím tie-breaku do 10 bodů. Místo stabilního progresu je už dva roky v krizi a od začátku předloňské sezony triumfoval pouze na malé akci v Mnichově. Navíc přišel o členství v TOP 10 pořadí.

Jednadvacetiletý Dán měl ještě před dvěma roky skvělou bilanci proti hráčům TOP 10, jenže po zmíněné porážce s Rubljovem se začal v soubojích s nimi trápit. Tehdy do zápasu nastupoval se sérií pěti vítězství nad takto vysoko postavenými soupeři a od té doby s nimi včetně nezdaru proti Rubljovovi prohrál 15 z 23 střetnutí.

Vizitka Holgera Runeho. (@ Livesport / Enetpulse)

Rune – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 3:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 3:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 16:22)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:3)

Rune – Australian Open

Kariérní bilance: 7:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023, 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Brisbane (1. kolo)

Cesta turnajem: Zhizhen Zhang (4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 6:4), Berrettini (7:6, 2:6, 6:3, 7:6), Kecmanovič (6:7, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4)

Vzájemná bilance: 2:2. Rune měl úspěšnější juniorskou kariéru než Sinner a zpočátku to vypadalo, že bude lepší i na nejvyšší úrovni. Sinnera porazil v úvodních dvou soubojích v Sofii 2022 a předloni v Monte Carlu. Jenže Sinner už stihl vzájemnou bilanci srovnat, je momentálně nejlepším hráčem na světě a půjde do utkání jako jednoznačný favorit. Je však potřeba zmínit, že Rune mu i přes stále trvající krizi dokázal sebrat set na Turnaji mistrů 2023 i loni v Monte Carlu. Všechny čtyři předchozí duely nabídly třísetovou bitvu s velmi těsným průběhem.

Sonego – Tien | 04:30 SEČ

Kariéra Lorenza Sonega v posledních dvou letech stagnovala. Proto pro něj musí být postup do osmifinále Australian Open obrovskou vzpruhou. Navíc se tady při žádném z předchozích sedmi startů do druhého týdne nepodíval, na obou generálkách ztroskotal na druhém soupeři a v loňské sezoně zaznamenal jen dvě vítězné série v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.

Na grandslamech prohrál všechny předchozí osmifinálové duely, nicméně ve všech třech případech čelil někomu z TOP 20 žebříčku (Diego Schwartzman, Roger Federer a Karen Chačanov). Tentokrát nastoupí proti soupeři, který ještě nikdy nefiguroval v elitní stovce pořadí.

Je však těžké odhadnout, zda to pro něj bude výhoda, protože v posledních dvou letech mají jeho výkony velmi zajímavý trend. Devětadvacetiletý Ital má potíže potvrzovat roli favorita a obvykle svou výkonnost pozvedne proti nejlepším hráčům na světě nebo v roli outsidera, třeba proti rozjetému Joaovi Fonsecovi před pár dny v Melbourne. Loni odehrál 15 soubojů s tenisty mimo TOP 100 hodnocení a sedm z nich prohrál.

Vizitka Lorenza Sonega. (@ Livesport / Enetpulse)

Sonego – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland, Hongkong (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland, Hongkong (osmifinále)

Bilance: 5:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 5:2

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 2:0 (kariérní 207:131)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:3)

Sonego – Australian Open

Kariérní bilance: 9:6

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Hongkong (osmifinále), Auckland (osmifinále)

Cesta turnajem: Wawrinka (6:4, 5:7, 7:5, 7:5), Fonseca (6:7, 6:3, 6:1, 3:6, 6:3), Marozsán (6:7, 7:6, 6:1, 6:2)

Learner Tien musel v úvodních dvou kolech do pěti setů s Camilem Ugem Carabellim i loňským finalistou Daniilem Medveděvem a ideálně potřeboval v následujícím zápase pošetřit síly. To se mu povedlo a na Australian Open může pokračovat v senzačním debutu. Jeho soupeř Corentin Moutet nevyužil v úvodu utkání několik šancí a po prohraném setu už nedokázal vzdorovat (7:6, 6:3, 6:3).

Devatenáctiletý americký kvalifikant se prezentoval vynikající fyzickou i psychickou odolností už loni na challengerech a je evidentní, že mu tyto kvality pomáhají také na nejvyšší úrovni. Vidět to bylo hlavně v parádní bitvě s Medveděvem ve druhém kole. Není zrovna časté, aby takto mladý hráč dokázal na jeden z nejcennějších možných skalpů ihned navázat. O vyřazení hráče TOP 10 se letos v Melbourne postarali také Jakub Menšík a Joao Fonseca a oba vypadli v následujícím kole.

Aktuálně 121. hráč světa si každopádně postupem do osmifinále Australian Open zajistil, že bude moct pravidelně startovat na nejvyšším okruhu. V následujících měsících bychom se tedy měli dozvědět, zda se na něm usadí. V novém vydání žebříčku bude debutovat v TOP 100 a na Australian Open je nejmladším osmifinalistou od Rafaela Nadala v roce 2005.

Vizitka Learnera Tiena. (@ Livesport / Enetpulse)

Tien – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (osmifinále)

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 2:0 (kariérní 3:1)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Tien – Australian Open

Kariérní bilance: 3:0

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Hongkong (1. kolo)

Cesta turnajem: Ugo Carabelli (4:6, 7:6, 6:3, 5:7, 6:4), (5) Medveděv (6:3, 7:6, 6:7, 1:6, 7:6), Moutet (7:6, 6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: 0:0. Oba aktéři se postarali po cestě do druhého týdne o překvapení a nyní mají jedinečnou příležitost zapsat premiérové čtvrtfinále na grandslamech. Od Tiena se očekává, že předvede další bojovný výkon a bude se o postup rvát do posledního míče. Nad výkonem Sonega však visí otazník, protože v posledních dvou letech je velmi nepředvídatelným hráčem. Není však pochyb o tom, že Tiena může porazit. Ital je dokonce mírným favoritem.

Monfils – Shelton | 05:30 SEČ

Gaël Monfils pokračuje po skalpu světové čtyřky Taylora Fritze ve fenomenálním vstupu do aktuální sezony. Osmatřicetiletý Francouz se stal v historii Australian Open nejstarším přemožitelem někoho z TOP 5 žebříčku. Úřadujícího finalistu US Open a americkou jedničku porazil 3:6, 7:5, 7:6, 6:4.

Během své kariéry byl často kritizován za podprůměrné výsledky na grandslamech. Ovšem teď je teprve 11. hráčem v historii a prvním od Rogera Federera, který dokázal projít do druhého týdne majoru po oslavě 38. narozenin. Jeho tažení v Melbourne by ještě nemuselo končit, protože je posilněn triumfem v Aucklandu a skalpem člena TOP 5.

Bývalý šestý hráč světa byl vždy obrovským talentem a na grandslamech se od něj rozhodně čekalo víc. Debut v hlavní soutěži si odbyl už v roce 2005 a jen 21 z 65 startů přetavil v postup alespoň do osmifinále. V osmifinálových zápasech na majorech má poloviční úspěšnost 10:10, konkrétně na Australian Open 2:3. Se zástupci TOP 20 pořadí prohrál na podnicích velké čtyřky 35 z 50 duelů a dva na jednom grandslamovém turnaji zvládl vyřadit jen na US Open 2014.

Vizitka Gaëla Monfilse. (@ Livesport / Enetpulse)

Monfils – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (triumf)

Bilance: 9:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 9:1

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:1 (kariérní 87:147)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 10:10)

Monfils – Australian Open

Kariérní bilance: 37:18

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2016, 2022)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 2:3

Generálka: Brisbane (osmifinále), Auckland (triumf)

Cesta turnajem: (30) Mpetshi Perricard (7:6, 6:3, 6:7, 6:7, 6:4), Altmaier (7:5, 6:3, 7:6), (4) Fritz (3:6, 7:5, 7:6, 6:4)

Ben Shelton nepředvedl svůj nejlepší možný tenis ani ve třetím kole s Lorenzem Musettim, nicméně stejně jako proti krajanovi Brandonovi Nakashimovi i Pablovi Carreňovi to na relativně bezproblémový postup stačilo. Oba aktéři si vypracovali šest brejkbolů, 22letý Američan proměnil o jeden více a zápas uzavřel ziskem tie-breaku čtvrté sady.

Po zvládnutém utkání třetího kola si musel oddechnout, protože přesně v této fázi měl loni na grandslamech velké potíže. Tři ze čtyř loňských majorů včetně Australian Open zakončil právě před branami osmifinále.

Na grandslamech obvykle exceluje, ačkoli s nimi má mnohem méně zkušeností než třeba jeho následující soupeř. Na Australian Open debutoval předloni a zazářil postupem až do čtvrtfinále, přičemž o pár měsíců později se probil do semifinále domácího US Open. O neporazitelnost v osmifinálové fázi grandslamů (nyní 2:1) přišel loni ve Wimbledonu proti světové jedničce Jannikovi Sinnerovi.

Vizitka Bena Sheltona. (@ Livesport / Enetpulse)

Shelton – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (osmifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (osmifinále)

Bilance: 3:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 3:1

Bilance proti hráčům TOP 50: 2:1 (kariérní 27:33)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:1)

Shelton – Australian Open

Kariérní bilance: 9:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Auckland (osmifinále)

Cesta turnajem: Nakashima (7:6, 7:5, 7:5), Carreňo (6:3, 6:3, 6:7, 6:4), (16) Musetti (6:3, 3:6, 6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: 0:0. Shelton má s francouzskými tenisty nelichotivou bilanci 6:7 a Monfils je ve vynikající formě a srší sebevědomím. Favorizovaného amerického mladíka tak zřejmě nečeká vůbec jednoduchý zápas. Veterán Monfils si navíc umí poradit se soupeři disponujícími dělovým servisem, v Melbourne vyřadil krajana a objev loňské sezony Giovanniho Mpetshiho Perricarda. Francouz ale obvykle v závěrečných kolech grandslamů tak silný není, což může tento souboj rozhodnout.

Michelsen – De Minaur | 10:30 SEČ

Alex Michelsen v posledních měsících několikrát bojoval se zdravotními problémy a stoprocentně fit zřejmě nebyl ani ve třetím kole Australian Open. Dvacetiletý Američan ho přesto zvládl s přehledem a bývalého semifinalistu Karena Chačanova porazil hladce 6:3, 7:6, 6:2.

První kompletní sezonu na nejvyšším okruhu absolvoval loni a vedl si velmi stabilně, díky čemuž prorazil do TOP 50 pořadí. V progresu pokračuje v letošním roce, kdy má bilanci 6:2 a tady v Melbourne porazil kromě Chačanova ještě Stefanose Tsitsipase. Na probíhajícím Australian Open se stal nejmladším Američanem od Peta Samprase a Andreho Agassiho na US Open 1990, který vyřadil na jednom grandslamu více než jednoho hráče TOP 20.

V pondělí absolvuje své premiérové osmifinále na grandslamech. Za sebou má pět soubojů s hráči TOP 10 a porazit dokázal jen právě De Minaura loni v Los Cabos. Tehdy však neměl Australan dostatečnou motivaci a menší mexickou akci pojal hlavně jako přípravu na obhajobu titulu v Acapulcu.

Vizitka Alexe Michelsena. (@ Livesport / Enetpulse)

Michelsen – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Auckland (čtvrtfinále)

Bilance: 6:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 1:4)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Michelsen – Australian Open

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Brisbane (osmifinále), Auckland (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: (11) Tsitsipas (7:5, 6:3, 2:6, 6:4), McCabe (7:5, 6:3, 7:6), (19) Chačanov (6:3, 7:6, 6:2)

Alex de Minaur klidně mohl zvládnout třetí kolo s Franciscem Cerúndolem bez ztráty setu, ovšem zahodil vedení 5:3 a proti Argentinci nakonec zvítězil až ve čtyřech sadách (5:7, 7:6, 6:3, 6:3). Ačkoli už nějakou dobu stabilně figuruje v TOP 20 žebříčku, pořád čeká na první čtvrtfinále na domácím grandslamu. Tentokrát má jedinečnou šanci, protože bude v osmifinále čelit mnohem přijatelnějšímu soupeři než v posledních letech.

Poslední tři starty na Australian Open zakončil 25letý Australan právě v osmifinále. Nejblíže k premiérovému čtvrtfinále měl loni, kdy vedl 2:1 na sety nad Andrejem Rubljovem. Velmi rychle si však spravil chuť, když na všech dalších třech loňských majorech prošel do čtvrtfinále.

Jeho největším problémem v osmifinále může být fakt, že letos ještě nenarazil na výraznější hrozbu. V United Cupu si poradil s outsidery Billym Harrisem a Tomásem Martínem Etcheverrym a ve třech duelech na Australian Open prohrál s dalšími outsidery dohromady jen jeden set. Loni měl daleko lepší přípravu, když v soutěži smíšených družstev porazil Taylora Fritze, Novaka Djokoviče a Alexandera Zvereva, což mu dodalo sebevědomí a zajistilo debut v TOP 10 žebříčku. Přesto na první čtvrtfinále v Melbourne nedosáhl.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport / Enetpulse)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 5:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na venkovních betonech: 5:0

Bilance proti hráčům TOP 50: 2:0 (kariérní 127:103)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:6)

De Minaur – Australian Open

Kariérní bilance: 17:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2022-25)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:3

Generálka: United Cup (bilance 2:0)

Cesta turnajem: Van De Zandschulp (6:1, 7:5, 6:4), Boyer (6:2, 6:4, 6:3), (31) F. Cerúndolo (5:7, 7:6, 6:3, 6:3)

Vzájemná bilance: 1:1. Výkon De Minaura by mohl ovlivnit fakt, že se jedná o jeho už čtvrtý útok na premiérové čtvrtfinále na Australian Open. Další nezdar v osmifinále by byl pro něj jistě obrovským zklamáním. V domácím prostředí by ale měl být pro hráče Michelsenova kalibru až příliš těžkým soupeřem, takže se očekává, že potvrdí roli favorita.

Pondělní program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Kuděrmetovová (-) - Svitolinová (28-Ukr.)

2. Sinner (1-It.) - Rune (13-Dán.) / nejdříve v 04:00 SEČ

3. Lysová (Něm.) - Šwiateková (2-Pol.) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Michelsen (USA) - De Minaur (8-Austr.)



MARGARET COURT ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Haddadová Maiaová/Siegemundová (15-Braz./Něm.) - Dabrowská/Routliffeová (2-Kan./N. Zél.)

2. Rybakinová (6-Kaz.) - Keysová (19-USA) / nejdříve v 04:00 SEČ

3. Monfils (Fr.) - Shelton (21-USA)



JOHN CAIN ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína) - Nys/Roger-Vasselin (15-Monako/Fr.)

2. Mladenovicová/S. Zhang (9-Fr./Čína) - H. Chan/L. Kičenoková (5-Tchaj-wan/Ukr.)

3. Sonego (It.) - Tien (USA) / nejdříve v 04:30 SEČ

4. Navarrová (8-USA) - Kasatkinová (9-) / nejdříve v 06:30 SEČ

5. Babosová/Arévalo (Maď./Salv.) - Gadecká/Peers (Austr.)



KIA ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Fernandezová/N. Kičenoková (16-Kan./Ukr.)



1573 ARENA (od 01:00 SEČ)

1. A. Kovačková (12-ČR) - Alameová (Austr.)



COURT 3 (od 01:00 SEČ)

1. Tomizawa (Jap.) - Bernet (8-Švýc.)

2. Jonesová (1-Austr.) - Frodinová (USA)

3. Barrosová (Braz.) - Konjikušičová (Srb.)

4. Sonobeová/Stojsavljevicová (1-Jap./Brit.) - Jefremovová/Nilssonová (Fr./Švéd.)

5. Kumstát (1-ČR) - Hewitt (Austr.)



COURT 14 (od 01:00 SEČ)

1. Kennedy (4-USA) - Bennani (Mar.)

2. Exsted (10-USA) - Milič (Srb.)

3. Fajmonová/Subasicová (ČR/Austr.) - Buchniková/Schumanová (Izr./USA)

4. A. Kovačková/J. Kovačková (5-ČR) - Taggerová/Vladsonová (Rak./Lit.)

