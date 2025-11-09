Skalp obrovské favoritky a nasazené jedničky. Šebestová slaví druhý profesionální triumf

ITF SZABOLCSVERESMART - Ivana Šebestová (24) si celkem suverénně došla na podniku ITF W15 v Maďarsku pro svůj druhý kariérní titul na profesionální úrovni. Česká naděje zvládla i své druhé finále na této úrovni a v neděli poměrem 7:5, 6:4 skolila obrovskou favoritku a nasazenou jedničku turnaje Sofyji Lansereovou (25).
Ivana Šebestová získala svůj druhý profesionální titul (© ČTK / Lebeda Pavel)

Lansereová - Šebestová 5:7, 4:6

Šebestová sice po cestě do finále ztratila jeden set, nicméně dá se říct, že proti každé ze čtyř úvodních soupeřek dominovala. Rozhodně nejtěžší zápas musela absolvovat v souboji o titul s bývalou dvoustou hráčkou světa a nasazenou jedničkou Lansereovou.

Ruská tenistka nastupovala do finálového utkání jako obrovská favoritka. Česká hráčka však měla mírnou převahu a v úvodní sadě čtyřikrát vedla o brejk. Dopodávat ji nicméně zvládla až na druhý pokus.

Festival ztracených servisů pokračoval i ve druhém dějství. Také v něm bylo k vidění sedm brejků a Šebestová znovu byla úspěšnější v koncovce. Tentokrát jí stačil k uzavření setu jeden pokus a po hodině a 47 minutách mohla slavit.

Plzeňská rodačka absolvovala své druhé kariérní finále na profesionální úrovni a opět byla úspěšná. Před třemi roky v říjnu ovládla antukovou akci stejné kategorie v řeckém Heraklionu a nyní slaví na halovém betonu v Maďarsku.

Jejím žebříčkovým maximem je 500. příčka. Momentálně figuruje na 745. pozici a po triumfu ve Szabolcsveresmartu by měla poskočit někam k 670. místu.

Výsledky turnaje ITF W15 ve Szabolcsveresmartu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
misa
09.11.2025 12:50
Slovo naděje se většinou používá pro juniory, u kterých se očekává zajímavá kariéra mezi dospělými.

Spíše bych použil termín kometa
