Skalp obrovské favoritky a nasazené jedničky. Šebestová slaví druhý profesionální triumf
Lansereová - Šebestová 5:7, 4:6
Šebestová sice po cestě do finále ztratila jeden set, nicméně dá se říct, že proti každé ze čtyř úvodních soupeřek dominovala. Rozhodně nejtěžší zápas musela absolvovat v souboji o titul s bývalou dvoustou hráčkou světa a nasazenou jedničkou Lansereovou.
Ruská tenistka nastupovala do finálového utkání jako obrovská favoritka. Česká hráčka však měla mírnou převahu a v úvodní sadě čtyřikrát vedla o brejk. Dopodávat ji nicméně zvládla až na druhý pokus.
Festival ztracených servisů pokračoval i ve druhém dějství. Také v něm bylo k vidění sedm brejků a Šebestová znovu byla úspěšnější v koncovce. Tentokrát jí stačil k uzavření setu jeden pokus a po hodině a 47 minutách mohla slavit.
Plzeňská rodačka absolvovala své druhé kariérní finále na profesionální úrovni a opět byla úspěšná. Před třemi roky v říjnu ovládla antukovou akci stejné kategorie v řeckém Heraklionu a nyní slaví na halovém betonu v Maďarsku.
Jejím žebříčkovým maximem je 500. příčka. Momentálně figuruje na 745. pozici a po triumfu ve Szabolcsveresmartu by měla poskočit někam k 670. místu.
