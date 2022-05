Skončí tam, kde začal. Miláček francouzského publika Tsonga dá na French Open sbohem bohaté kariéře

Byť dokázal měnit tempo hry a nebylo mu cizí chodit na síť, typičtější pro něj byla útočná, silová hra od základní čáry a styl servis-volej. Tu mu umožňovalo právě mimořádně tvrdé podání, ve čtvrtfinále Canada Masters 2014 mu naměřili rychlost 237 km/h, což jej v historických tabulkách řadí na dělené 16 místo. Rodák z Le Mans, jehož vizáž mnohým fanouškům evokuje Muhammada Aliho, zvládal hrát pod tlakem – během kariéry odvrátil 67 % brejkbolů, z aktivních tenistů jsou na tom lépe pouze Roger Federer (40), Milos Raonic (31), John Isner (37) a Ivo Karlović (43).

"Roland, je t'aime" @tsonga7 has announced he will retire after this year's Roland-Garros. See you very soon, Jo! pic.twitter.com/ZaveBd3G7I — Roland-Garros (@rolandgarros) April 6, 2022

Když už je řeč o švýcarské legendě, Tsonga se stal prvním mužem v historii grandslamů, který Federera porazil, ač s ním ztratil první dva sety. Povedlo se mu to ve čtvrtfinále Wimbledonu 2011, kde Francouz prohrál úvodní dvě sady 3-6 6-7, ale pak zlepšil servis a zbylé tři ovládl 6-4 6-4 a 6-4. A uměl zahrát i proti ostatním titánům.

Vždyť společně s Tomášem Berdychem (36) a Stanem Wawrinkou (37) jsou jedinými hráči, kteří si na všech grandslamech alespoň jednou poradili s členy tzv. velké čtyřky. Rafaela Nadala (35) a Andyho Murrayho (35) porazil Tsonga na Australian Open 2008, kde dokráčel až do finále, v němž padl s Novakem Djokovičem (34). Fenomenálního Srba porazil na témže turnaji o dva roky později a Federera hned dvakrát, poprvé ve zmíněném památném utkání ve Wimbledonu a poté na French Open 2013.

Právě pro pařížský grandslam má Tsonga, který to v únoru 2012 dotáhl na páté místo žebříčku ATP, největší slabost. Nejen proto, že na něm v letech 2013 a 2015 došel až do semifinále, nebo že ho tu vždy žene publikum, které jej i pro jeho sympatické vystupování mimo kurty zbožňuje. O svém výjimečném vztahu k Roland Garros ostatně promluvil před pár dny sám na setkání s novináři.

"Chci skončit tam, kde jsem začal, je to pro mě symbolické. Roland Garros bych si skoro mohl nechat vytetovat. V jedenácti letech jsem tam absolvoval své první tréninkové lekce, do nějakých patnácti jsem tam trénoval a hrál francouzské soutěže. Znal jsem každý kout starého stadionu," svěřil se.

Tsongu, který na olympiádě v Londýně před 10 lety vybojoval ve čtyřhře s Michaëlem Llodrou (41) stříbro a v roce 2017 pomohl Francii k zisku Davis Cupu, provázejí v posledních letech zdravotní trable. Kvůli tomu od začátku roku 2020 odehrál pouze 22 zápasů, z nichž zvítězil v pouhých čtyřech. "Poslední roky si snad každý den říkám, proč si takhle ubližuju. Stojí mi to za tu námahu? Mozek mi říká, že můžu hrát tenis celý život, ale tělo už nespolupracuje. Proto jsem se rozhodl, že letošní French Open bude mým posledním představením," oznámil zkraje dubna.

Společně s Gillesem Simonem (37), který pověsí raketu na hřebík po sezoně, požádal pořadatele o udělení divoké karty. A ti vyhověli. "Chtěli jsme, aby si vychutnali poslední Roland Garros v hlavní soutěži, před svými fanoušky. A také jsme jim chtěli poděkovat za to, co v kariéře dokázali," uvedla ředitelka turnaje Amélie Mauresmová.

"Na French Open budu startovat popatnácté. Tento turnaj reprezentuje to, co jsem v kariéře dokázal. Doufám, že v Paříži předvedu to nejlepší, jako při každé účasti. Pokusím se hrát, jako by mi bylo dvacet let. Budu bojovat," slíbil jeden z nejlepších a nejzapamatovatelnějších tenistů své generace. "Vždy jsem chtěl podat co nejlepší výkon, pokaždé jsem si dával velké cíle. A letošní French Open bude poslední příležitostí to ukázat," dodal.