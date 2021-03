Skvělý Harris po týdnu opět překvapil. V Dubaji vyřadil Thiema a má první skalp hráče Top 10

Minulý týden v Dauhá Lloyd Harris porazil trojnásobného grandslamového šampiona Švýcara Stana Wawrinku a dočkal se první výhry nad hráčem Top 20.



A dnes v Dubaji slaví dokonce premiérový skalp člena Top 10, když si vyšlápl na světovou čtyřku a vítěze loňského US Open Rakušana Dominica Thiema a včetně kvalifikace vyhrál čtvrtý zápas v řadě.

24letý Jihoafričan zvítězil po skvělém výkonu 6-3 6-4. V zápase nečelil brejkbolu, po prvním servisu ztratil jen jeden z 30 míčků. Během 72 minut nastřílel 23 vítězných úderů a přitom se dopustil pouhých 8 nevynucených chyb.



"Jsem superšťastný. K Domimu hodně vzhlížím, je to pro mě velká výhra a výjimečný pocit. Jsem velmi šťastný, protože jsem hrál skvělý tenis a porazil skvělého soupeře," radoval se 81. hráč světa Harris před prázdnými tribunami. Proti hráčům elitní dvacítky má nyní bilanci 2-8.



O postup do svého pátého čtvrtfinále a prvního na podniku ATP 500 si Harris zahraje poprvé s Filipem Krajinovičem. Čtrnáctý nasazený Srb si dnes poradil se Španělem Alejandrem Davidovichem.

Another week, another @lloydharris63 upset!



World No. 81 Harris gets the best win of his career, defeating Dominic Thiem 6-3 6-3 at #DDFTennis pic.twitter.com/Ef1y5B8ls5