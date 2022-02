Skvělý Murray v Rotterdamu vyřadil čerstvého šampiona z Montpellier Bublika

Andy Murray si v lednu v Melbourne zahrál první finále na turnaji ATP po více než dvou letech, na následném Australian Open ale nečekaně vypadl už ve druhém kole s Japoncem Tarem Danielem.



Poprvé po návratu z Austrálie se na kurtu objevil dnes v Rotterdamu a hned v prvním kole čelil Alexandru Bublikovi. Ve formě hrajícímu Kazachovi, který v neděli v Montpellier zaskočil Alexandera Zvereva, poprvé porazil hráče Top 5 a získal premiérový titul na okruhu ATP.



Oba tenisté divákům v rotterdamské hale předvedli velmi kvalitní tenis. K zisku úvodního setu měl jako první blíže Bublik, ale za stavu 6-5 nepotvrdil svůj jediný brejk v zápase a v tie-breaku dějství po více než hodině ztratil.



Ve druhém dějství Murray dominoval na servisu. Vyhrál po něm 20 z 22 bodů, zápas ukončil čistou hrou a zvítězil 6-4 7-6. Během hodiny a tři čtvrtě zaznamenal 26 winnerů a dopustil se pouze 12 nevynucených chyb. Aktivně hrající Bublik měl bilanci 36 winnerů a 36 chyb.



Zatímco za poslední čtyři sezony měl Murray proti hráčům Top 50 mizernou bilanci 14 výher a 23 porážek, z toho 7-10 v loňském roce, letos proti nim vyhrál 5 ze 6 zápasů.



"První set byl opravdu těžký pro nás oba. V závěru se mi povedlo několik skvělých returnů, odvedl jsem skvělou práci. Není vůbec snadné hrát proti někomu, kdo má tak skvělý servis a často hraje dropshoty. Musíte se neustále soustředit a to se mi dnes povedlo," pochvaloval si 34letý Brit, který se nedávno poprvé od roku 2018 vrátil do Top 100.







Ve druhém kole bude 95. tenista světa Murray čelit světové devítce Félixi Augeru-Aliassimemu z Kanady, s nímž jediný vzájemný souboj předloni na US Open prohrál hladce 0-3 na sety. Hráče Top 10 porazil od jara 2017 zatím jen třikrát.



"Na ten zápas se těším. Félix měl skvělý začátek roku a je jedním z nejlepších mladých hráčů současnosti. Pokud ho chci porazit, musím hrát svou hru. Bude to pro mě skvělá zkouška," uvedl Murray, jenž v roce 2009 v Rotterdamu získal jeden ze svých 46 titulů.



Ze hry venku je překvapivě čtvrtý nasazený Hubert Hurkacz. Polský favorit podlehl 3-6 7-5 3-6 Lorenzu Musettimu, který tak poprvé od loňského French Open vyhrál dva zápasy po sobě. Ve čtvrtfinále se 19letý Ital utká s českým tenistou Jiřím Lehečkou, nebo domácím Boticem Van de Zandschulpem.





• ATP 500 ROTTERDAM •

Nizozemsko, tv. povrch / hala, 1.349.070 eur

středeční výsledky (09. 02. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Auger-Aliassime (3-Kan.) - Gerasimov (Běl.) 3-6 6-2 6-2 Murray (Brit.) - Bublik (Kaz.) 7-6(6) 6-4 Fucsovics (Maď.) - Krajinovič (Srb.) 3-6 6-3 6-2 Ivaška (Běl.) - Harris (JAR) 6-2 6-3 Soon Woo Kwon (Korea) - Gaston (Fr.) 6-3 6-3 • Dvouhra - 2. kolo • Musetti (It.) - Hurkacz (4-Pol.) 6-3 5-7 6-3 De Minaur (Austr.) - McDonald (USA) 7-6(6) 1-6 6-4