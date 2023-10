Slibný začátek a hořký konec. Vondroušová při debutu na Turnaji mistryň podlehla Šwiatekové

Markéta Vondroušová přišla o více než polovinu loňské sezony kvůli operaci zápěstí a v jejím závěru se rozehrávala na menších turnajích ITF či WTA 125k.

Jen o dvanáct měsíců později si čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova odbývá debut na prestižním Turnaji mistryň. I když se během roku 2023 dostala jen dvakrát přes čtvrtfinále, předváděla po celou sezonu stabilní výkony, do historie se zapsala jako vítězka Wimbledonu a zajistila si start na akci pro nejúspěšnější hráčky uplynulé sezony.

V mexickém Cancúnu se při premiéře postavila vítězce French Open Ize Šwiatekové a nervozitu setřásla hned v úvodním gamu, kdy světové dvojce sebrala servis. Dokázala to pak ještě dvakrát a za stavu 5:2 měla v zádech výhodu dvou brejků.

O dva roky mladší Polka měla tou dobou na kontě už 15 nevynucených chyb, ale sadu nevzdala. Zpřesnila hru a díky čtyřem gamům po sobě vývoj otočila. Vondroušová si ještě vynutila tie-break, v něm ale přišla o vedení 2:0 a prohrála 3:7. Zkrácenou hru zakončila třetí dvojchybou.

Druhý set se už nesl jasně v režii Šwiatekové. Varšavská rodačka nepovolila rozhozené Vondroušové ani jeden game a nadělila jí "kanára". Šwiateková nad českou tenistkou vyhrála na vítězné míče 19:6 a ani ve třetím vzájemné duelu s ní neztratila set.

Vondroušová bude bojovat o zvýšení šance na postup ze čtyřčlenné skupiny Chetumal ve středu proti Ons Jabeurové (h2h 4:3). S Tunisankou vyhrála všechny tři letošní vzájemné souboje, naposledy uspěla v červenci ve finále Wimbledonu.

Šwiateková si před Turnajem mistryň zvedla sebevědomí triumfem v Pekingu a nyní natáhla svou neporzitelnost na sedm utkání. Letos soupeřkám nadělila už 21 kanárů a vyhrála 57 z 58 zápasů, v nichž získala první set.

