Slzy a kolaps ruské komety. Andrejevová titul neobhájí, šílený šlágr bere Anisimovová
Andrejevová – Anisimovová 6:2, 5:7, 6:7
Čtvrtfinálový šlágr v Dubaji mezi Andrejevovou a Anisimovovou sliboval dramatickou podívanou, ale dlouho se jednalo o zápas na jednu bránu. Ruská kometa totiž byla velmi úspěšná se svou taktikou a Američanka, která kvůli precizní obraně soupeřky musela hrát víc úderů, než je zvyklá, působila dost bezradně.
Andrejevová si vypracovala luxusní náskok 6:2, 2:0 a měla dva brejkboly v řadě. Pak ale předvedla kolaps, začala mnohem víc chybovat a nepomohlo jí ani srovnání z 2:5 na 5:5. Anisimovová, jež částečně seřídila mířidla a trochu ubrala na počtu nevynucených chyb, jasně získala poslední dva gamy a vynutila si rozhodující set.
V něm Andrejevová vedla dvakrát o brejk a také 3:1, ovšem Anisimovová opět nastartovala mohutný obrat a otočila skóre na 5:3 ze svého pohledu. Jenže i Američanka kousek od vítězství selhala. Na vlastním servisu nevyužila mečbol a dovolila Rusce srovnat na 5:5. Andrejevová pak měla možnost napínavou bitvu dopodávat, ale ani ona v tomto ohledu neuspěla. Rozhodnout tak musel tie-break, v němž byla jasně lepší Anisimovová (7:4).
Andrejevová, která mohla Anisimovové oplatit těsnou loňskou porážku z Miami, startovala v Dubaji potřetí. Zatímco premiéru v roce 2024 zakončila hned v prvním kole, loni si v tomto dějišti i díky skalpům Igy Šwiatekové a Jeleny Rybakinové došla pro první ze svých dvou triumfů na prestižních tisícovkách. Ten však neobhájí a po kruté porážce se neubránila slzám.
Anisimovová naopak přidala další skvělý výsledek v rámci posledních 12 měsíců, které pro ni představují nejlepší období kariéry. Finalistka dvou loňských grandslamů si letos zahrála čtvrtfinále na Australian Open a nyní v Dubaji, kde nikdy předtím nepřekročila druhé kolo, zaznamenala své první letošní semifinále.
V semifinále dojde na americké derby dvou členek TOP 10 hodnocení a žebříčkových sousedek. Světová šestka Anisimovová totiž vyzve krajanku a pátou hráčku pořadí Jessicu Pegulaovou. Všechny čtyři předchozí souboje ovládla Pegulaová, která vyřadila loňskou finalistku Claru Tausonovou.
