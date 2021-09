Smitková na turnaji ITF W60 na pražských Spojích postoupila do finále

Šestadvacetiletá Tereza Smitková na domácím antukovém turnaji ITF W60 na pražských Spojích porazila 6-4 6-3 Lotyšku Danielu Vismaneovou a podruhé v sezoně postoupila do finále. O první titul po třech letech si bývalá wimbledonská osmifinalistka zahraje s nejvýše nasazenou Polkou Magdalenou Fręchovou.

Tereza Smitková na posledních třech turnajích ITF prošla vždy kvalifikací pokaždé si připsala minimálně jednu výhru v kvalifikaci. Jednou vypadla ve čtvrtfinále, jednou v semifinále a nyní na antuce pražských Spojů postoupila do finále.



26letá Češka po včerejším skalpu talentované 15leté krajanky Sáry Bejlek zvládla i dnešní souboj s o pět let mladší Lotyškou Danielou Vismaneovou, kterou porazila 6-4 6-3.



Smitková za uplynulých 13 dní odehrála 12 zápasů a 11 z nich dokázala vyhrát. Od konce července vyhrála 20 z 23 duelů.



Bývalá 57. hráčka světa Smitková, která si před sedmi lety při debutu ve Wimbledonu senzačně zahrála osmifinále, slavila svůj dosud poslední 8. titul na okruhu ITF v srpnu 2018 v britském Wokingu. Od té doby byla ve finále jen letos v Bratislavě, kde podlehla Lindě Noskové.



O druhou trofej z antuky si Smitková, jež dosáhla nejcennějšího triumfu na halovém turnaji WTA 125k ve francouzském Limoges v roce 2014, zahraje s nasazenou jedničkou Magdalenou Fręchovou (h2h 0-0).



23letá Polka Fręchová, jež před měsícem vyhrála akci WTA 125k v americkém Concordu a pomalu se přibližuje premiérovému posunu do Top 100, v Praze neztratila ještě ani set. Vyřadit už dokázala i dvě domácí hráčky, kromě čerstvě šampionky z Přerova Noskové porazila i Jesiku Malečkovou. Dnes zvládla semifinále proti Francouzce Diane Parryové.