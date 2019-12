Söderling se vrací do světa tenisu. Stal se daviscupovým kapitánem Švédů

"Je velkou ctí být kapitánem nejlepších tenistů v zemi, takže to pro mě nebylo těžké rozhodování. Nikdy jsem o této příležitosti nepřemýšlel, ale když jsem dostal nabídku, tak jsem věděl, že tuhle práci bych chtěl dělat," řekl Söderling po svém jmenování.



Poprvé se pětatřicetiletý Seveřan objeví na daviscupové lavičce 6. a 7. března na domácí půdě ve Stockholmu, kde budou Švédové bojovat proti Chile o postup na finálový turnaj, který se bude konat v listopadu v Madridu.



Aktuálně nejlepšími Švédy jsou bratři Mikael (74. v ATP) a Elias Ymerovi (176.), nejlepším deblistou je Robert Lindstedt (70.). Chile má v Top 100 Christiana Garína (33.) a Nicolase Jarryho (77.).



"Náš tým dosáhl pod Johanem Hedsbergem skvělých výsledků. Tým přebírám ve chvíli, kdy nás čeká boj o Madrid. Je to fantastické, i když Chile je těžký soupeř," těší Söderling.



Jako hráč Söderling v Davis Cupu absolvoval deset akcí a odehrál během nich osmnáct zápasů s bilancí 14-4. V letech 2007 a 2008 pomohl své zemi k postupu do čtvrtfinále.



"Odehrál jsem spoustu skvělých zápasů a já teď mohu z těchto zkušeností profitovat v mé nové roli kapitána. Je to výzva a těším se na ni," dodal Švéd.



Aktivní kariéru mu v 26 letech ukončila mononukleóza

Během své krátké kariéry se Söderling vyšplhal na post světové čtyřky a získal deset titulů. Nejcennější trofej vybojoval na Masters v pařížské hale Bercy v roce 2010.



Na grandslamech se mu nejvíce dařilo na antukovém Roland Garros, na němž se v sezonách 2009 a 2010 dostal až do finále. Před deseti lety byl prvním přemožitelem Rafaela Nadala na pařížské antuce, ale ve finále podlehl Rogeru Federerovi. O rok později Švýcarovi porážku oplatil, ale v boji o titul nestačil na Nadala.



Zanedlouho však Söderlingovu slibně nastartovanou kariéru přerušily a nakonec i ukončily vážné zdravotní potíže. Poslední zápas odehrál v pouhých 26 letech, když v červenci 2011 suverénně ovládl domácí antukový turnaj v Bastadu. Od té doby nehrál, neboť se potýkal s následky mononukleózy. V roce 2015 se definitivně vzdal naděje na návrat na tenisové kurty.



V letech 2014 a 2015 byl rodák z Tibro ředitelem turnaje ATP 250 ve Stockholmu.