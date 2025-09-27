Šok v Pekingu! Ósakaová dostala lekci od kvalifikantky ze druhé stovky a končí

DNES, 13:13
Aktuality 14
WTA PEKING - Sobotní program nabídl zatím největší překvapení letošního ročníku pekingské tisícovky. Vstup do turnaje totiž nezvládla šampionka ročníku 2019 Naomi Ósakaová (27). Bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka podlehla 6:1, 4:6, 2:6 kvalifikantce a 130. ženě pořadí Aljaksandře Sasnovičové (31), se kterou vyhrála všechny čtyři předchozí souboje.
Profily hráčů
Sasnovich Aliaksandra
Osaka Naomi
Naomi Ósakaová v Pekingu senzačně končí (© FRED LEE / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

Ósakaová – Sasnovičová 6:1, 4:6, 2:6

V posledních týdnech udělala Ósakaová pořádně velký krok směrem zpět na výsluní a mezi užší špičku, když hrála finále na tisícovce v Montrealu a semifinále na US Open a vyšplhala se do TOP 15 žebříčku.

Další turnaj v Pekingu pro ni ovšem skončil nečekaným krachem a senzační porážkou se Sasnovičovou, která v předchozích čtyřech vzájemných duelech získala jen jeden set a na US Open 2018 schytala od bývalé světové jedničky dva kanáry.

První polovina zápasu probíhala podle plánu. Ósakaová na kurtu dominovala a vedla 6:1, 3:2. V zádech měla náskok setu a brejku. Jenže brejk nepotvrdila a od té doby začala hrát Sasnovičová jako v dobách své největší slávy, respektive když sama figurovala v TOP 30 hodnocení. Běloruska školila japonskou hvězdu od základní čáry, ve výměnách měla navrch a bezradnou a chybující Ósakaovou za hodinu a půl nakonec porazila.

Sasnovičová se už dlouho pohybuje okolo hranice TOP 100 žebříčku. Bývalá světová devětadvacítka dorazila do Pekingu s hrozivou sérií pěti porážek a na skalp TOP 20 čekala od loňského května. "Nevěřila jsem, že můžu Naomi porazit. Je to vynikající hráčka. Tohle je moje první výhra v našich soubojích a jsem velmi šťastná," uvedla Sasnovičová v rozhovoru na kurtu.

V Pekingu začínala Sasnovičová už v kvalifikaci a na úvod hlavní soutěže měla mnohem víc práce s kometou letošní sezony Janice Tjenovou, která byla kousek od vítězství. Třetí kolo je jejím novým maximem na China Open.

Svou první osmifinálovou účast na podnicích WTA 1000 od Miami 2022 si může Sasnovičová zajistit v pondělním souboji s Martou Kosťukovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

14
Přidat komentář
Mantra
27.09.2025 14:30
Sasanka ale není žádná noname - tohle není opravdu nijak extra velký, možná ne předem pravděpodobný, ale rozhodně ne extra překvapení
Reagovat
aligo
27.09.2025 14:49
Pšššt, o tom se pan J. ani nebude bavit. Mrk mrk
Reagovat
tommr
27.09.2025 13:25
Příjemný překvapení. Mrzí mě že jsem to neviděl ...
Reagovat
double.bagel
27.09.2025 13:54

Reagovat
aligo
27.09.2025 13:19
Třísetová prohra není žádná lekce, možná tak nečekaná prohra a zas až takový šok to není, Sasnovic je zkušená a nebezpečná nehledě na žebříček
Reagovat
Ondřej.Jirásek
27.09.2025 13:24
lekce to rozhodně je, Sasnovich ji od půlky druhého setu jasně přehrávala. a o šoku se ani bavit nemusíme
Reagovat
aligo
27.09.2025 13:25
Pane, ano pane!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
27.09.2025 13:25
Reagovat
bardunek666
27.09.2025 13:27
Je třeba tomu dát pořádný bulvární titulek, jak je také u autora článku často ve zvyku.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
27.09.2025 13:30
to víš že jo
Reagovat
com
27.09.2025 14:01
dneska to zas schytáváš jako Babiš od důchodců s berlama smile
Reagovat
Kuba4Win
27.09.2025 14:58
Reagovat
Mantra
27.09.2025 14:30
souhlas
Reagovat
Sinuhet1
27.09.2025 14:34
Reagovat

