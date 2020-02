Soon Woo Kwon v New Yorku vyřadil Raonice a zahraje si o první semifinále

ATP NEW YORK - Soon Woo Kwon se v hale v New Yorku postaral o vyřazení nasazené dvojky Kanaďana Milose Raonice. Korejský tenista odvrátil všech sedm brejkbolů, připsal si svůj druhý skalp hráče Top 50 a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na okruhu ATP.

Milos Raonic se v New Yorku představil poprvé od Australian Open, na kterém vyřadil Stefanose Tsitsipase či Marina Čiliče a bez ztráty setu se dostal do čtvrtfinále. V něm nestačil až na pozdějšího šampiona Novaka Djokoviče.



Ovšem premiérové vystoupení na netradičním černém povrchu v newyorské hale pro něj skončilo nečekanou porážkou. Devětadvacetiletý Kanaďan podlehl 6-7 7-6 4-6 o sedm let mladšímu Soon Woo Kwonovi z Jižní Koree, když nevyužil ani jeden ze sedmi brejkbolů. Raonice nezachránilo ani 33 es.



Dvaadvacetiletý Soon Woo Kwon, jenž za poslední rok vystoupal v žebříčku o více než 150 míst na aktuálně 84. příčku, si tak proti bývalé světové trojce a aktuálně 32. hráči světa připsal druhý skalp hráče Top 50. Poprvé loni na podzim porazil Francouze Lucase Pouillea.



Do čtvrtfinále turnaje ATP se Soon Woo Kwon dostal potřetí v kariéře, loni v Los Cabos ani minulý týden v Puné se však dál nedostal. V New Yorku se o premiérové semifinále utká s Britem Kylem Edmundem, nebo Němcem Dominikem Köpferem.



Ugo Humbert na začátku sezony nečekaně vyhrál turnaj v Aucklandu a připsal si premiérový titul na okruhu ATP. Na Australian Open i v Montpellier pak vypadl hned v prvním kole, v New Yorku však minisérii porážek zastavil a navíc začal drtivou výhrou 6-1 6-0 nad domácím Marcosem Gironem.



O semifinále si 21letý Francouz Humbert zahraje s o rok mladším Srbem Miomirem Kecmanovičem, s nímž ve dvou vzájemných duelech neuhrál ani set. Kecmanovič má v New Yorku za sebou už dvě utkání, po domácím Paulovi si bez ztráty setu poradil i s italským veteránem Paolem Lorenzim, jehož přehrál dvakrát 6-3.¨



Nasazená jednička John Isner i obhájce titulu Reilly Opelka do turnaje vstoupí ve čtvrtek. Isnera čeká Australan Jordan Thompson, Opelku vyzve Japonec Jošihito Nišioka.



Jebavý letos poprvé vyhrál

Český deblista Roman Jebavý se na čtvrtý pokus dočkal první výhry v sezoně 2020. V prvním společném zápase s Dánem Frederikem Nielsenem porazili 6-4 6-4 druhý nasazený kolumbijsko-britský pár Santiago González a Ken Skupski.