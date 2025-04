Španělská bitva pro favorita. Alcaraz si v Monte Carlu zahraje o titul

ATP MASTERS MONTE CARLO - Je zpět. Carlos Alcaraz (21) pomalu, ale jistě nachází ztracené sebevědomí. V semifinále turnaje v Monte Carlu si poradil s rozjetým Alejandrem Davidovichem Fokinou (25) ve dvou setech 7:6, 6:4 a zahraje si o svůj 18. titul v kariéře. Jeho soupeřem bude vítěz zápasu mezi Alexem de Minaurem (26) a Lorenzem Musettim (23).

Davidovich - Alcaraz 6:7, 4:6

Alcaraz vstoupil do semifinálové bitvy ve velkém stylu a rychle se dostal do vedení 3:0. Davidoviche však nepovedený start nezlomil. Po vyhraném prvním gamu uspěl i na returnu a snížil na rozdíl jediného brejku. Nepříjemnou ztrátu se mu ale dotáhnout nepodařilo, protože vzápětí znovu přišel o podání a rázem prohrával už 2:5.

Ani to však španělského tenistu s ruskými kořeny nezlomilo. Ztrátu tří gamů dokázal smazat a o vítězi prvního setu tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní už byl čtyřnásobný grandslamový šampion neomylný – vyhrál úvodní čtyři výměny a nadějný náskok tentokrát nepustil. Tie-break ovládl poměrem 7:2 a po 66 minutách hry se ujal vedení.



Ve vyrovnané úvodní sadě měl Alcaraz mírně navrch i ve statistikách – vyhrál na vítězné míče 10:8 a byl úspěšnější i v počtu nevynucených chyb (20:24).

Rozhodujícím momentem druhé sady a celého zápasu se stal hned úvodní game, kdy favorit uspěl na returnu. Při svém servisu už pak žádné komplikace nepřipustil. V deváté hře sice neproměnil čtyři mečboly, litovat toho ale nemusel. Při svém podání vzápětí nezaváhal a po dvou hodinách a deseti minutách mohl slavit postup po výsledku 7:6, 6:4.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Oběma tenistům se dařilo při hře na síti, kde se dostali přes 80% úspěšnost získaných bodů, Davidovich však doplatil na velké množství nevynucených chyb, kterých si připsal 40, zatímco jeho soupeř jen 21.

"Hrál se opravdu výborný tenis. Od prvního do posledního bodu to byla paráda. Snažil jsem se proměnit každou šanci, která se mi v zápase naskytla. Alejandro odvrátil spoustu brejkbolů, potom i několik mečbolů. Ale já jsem opravdu moc šťastný za výkon, který jsem podal. Nejdůležitější je, že se cítím skvěle po fyzické stránce," netajil po utkání spokojenost Alcaraz, který do finále turnaje Masters postoupil poprvé od loňského březnového podniku v Indian Wells.

