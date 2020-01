Španělsko si poradilo s Japonskem a postoupilo do čtvrtfinále ATP Cupu

Španělsko má v premiérovém ročníku ATP Cupu jako jediné dva zástupce z Top 10 singlového žebříčku. A právě Rafael Nadal a Roberto Bautista mají hlavní zásluhu na tom, že největší favorit nebude chybět ve vyřazovacích bojích v Sydney.

Španělé dnes v Perthu v přímém souboji o čelo Skupiny B nedopustili žádné překvapení, slavili už po dvouhrách a jsou na turnaji družstev stále stoprocentní. Bautista si nejprve poradil 6-2 6-4 s Go Soedou. Vítězný bod přidal Rafael Nadal. Světová jednička se však s Jošihitem Nišiokou pořádně natrápila, talentovaný Japonec dokonce podával na zisk úvodní sady. Nadal zvítězil až po více než dvouhodinovém boji 7-6(4) 6-4.

Španělsko se tak přidalo k již jistým čtvrtfinalistům - Srbsku, které dnes díky Novakovi Djokovičovi a Dušanovi Lajovičovi přehrálo Chile, Velké Británii, Rusku a domácí Austrálii.

Mezi nejlepší osmičkou stále zbývají tři volná místa. O prvenství ve Skupině E se utkají Chorvatsko a Argentina a ještě pořád není rozhodnuto o dvou postupujících ze druhých míst.

Your Group B Winners and into the final 8 = #TeamSpain!



Nadal passes a stiff challenge from Nishioka 7-6(4) 6-4 to earn the tie 2-0.#ATPCup | #Perth |#JAPESP pic.twitter.com/asWT7axzF5