Srbové mají nového kapitána. Zimonjiče nahradil Troicki

"Nečekal jsem to takhle brzo, ale rozhodně je to něco, po čem jsem toužil," uvedl na webu soutěže Troicki. Jeho nejslavnější moment v Davis Cupu přišel ve finále v roce 2010, kdy porazil v rozhodující dvouhře Francouze Michaëla Llodru a zajistil Srbsku zisk první "salátové mísy" v historii.

Srbsko se představí příští rok v listopadu na finálovém turnaji v Madridu, kde bude chtít vylepšit svůj čtvrtfinálový výsledek z prvního ročníku nového formátu v roce 2019. Klíčové pro úspěch týmu bude, zda se turnaje zúčastní jeden z nejlepších hráčů historie Novak Djokovič, s nímž má Troicki blízký vztah.

I když kariéru ještě neukončil, neplánuje Troicki, že by nominoval sám sebe. Jeho daviscupová bilance se tak podle všeho uzavřela na 24 výhrách a 16 porážkách. Na okruhu ATP vyhrál bělehradský rodák tři turnaje ve dvouhře a vystoupal nejvýše na 12. místo žebříčku.

Troicki named as Serbia's captain



2010 #DavisCup champion @troicki_viktor replaces Nenad Zimonjic as Serbian skipper with immediate effect