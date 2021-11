Srdjan Djokovič: Novak se nenechá vydírat. Já bych na Australian Open nehrál a on je můj syn

Pořadatelé prvního grandslamu sezony i představitelé státu Victoria nedávno oznámili, že vakcína bude podmínkou startu na Australian Open. Djokovič má však k očkování zdrženlivý postoj.

Dvacetinásobný grandslamový šampion účast v Melbourne zatím nepotvrdil. "Co se očkování týče, tak to je soukromá záležitost. A nikdo nemá právo se někomu vrtat v soukromí," řekl Srdjan Djokovič v rozhovoru pro TV Prva.

Podle něj je pravděpodobné, že jeho syn na Australian Open nejspíš startovat nebude.

"Samozřejmě by chtěl z celého srdce v Melbourne hrát. Je to sportovec a je tam spousta Srbů, kteří by chtěli vidět Novaka hrát. Ale nenechá se vydírat, takže tam zřejmě hrát nebude. Já bych nehrál. A on je můj syn, tak si to přeberte sami," dodal šedesátiletý Srdjan Djokovič.

Australian Open odstartuje 17. ledna. Djokovič v Melbourne získal rekordních devět titulů a ovládl poslední tři ročníky.