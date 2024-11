Startuje Turnaj mistrů. V akci bude největší favorit, Medveděva čeká důležitý duel s Fritzem

V neděli začíná letošní ročník Turnaje mistrů. Hned v první hrací den bude v akci domácí hvězda, světová jednička a největší favorit Jannik Sinner (23), který v turínské hale nastoupí proti debutantovi Alexovi de Minaurovi (25). V rámci odpoledního programu se střetnou bývalý šampion Daniil Medveděv (28) s Taylorem Fritzem (27) a s největší pravděpodobností bude tento souboj pro oba aktéry velmi důležitý ohledně jejich šancí na postup ze skupiny.

Medveděv – Fritz | 14:00 SEČ

Daniil Medveděv je v poslední době v mizerné formě a evidentně postrádá sebevědomí. Osmadvacetiletý Rus si však zajistil start na Turnaji mistrů v Turíně s předstihem, takže nepovedené výsledky v posledních měsících mu v tomto ohledu nijak neuškodily.

Na Turnaj mistrů se kvalifikoval šestým rokem po sobě a je jedním z nejzkušenějších a nejúspěšnějších účastníků letošního ročníku. V minulosti musel na závěrečném vrcholu sezony čelit legendární Big Three a zažil na této akci vše možné, od těsných porážek s Rafaelem Nadalem a Novakem Djokovičem po jedno úspěšné tažení až k titulu. Vzhledem k bohatým zkušenostem se mu třeba podaří vybojovat první triumf od loňského května.

Jeho historie na Turnaji mistrů není stabilní. Dva starty zakončil bez jediného vítězství ve skupině a další dva naopak dotáhl bez porážky až do finále. Jeho poslední vystoupení do ani jednoho z těchto scénářů nezapadá, jelikož loni v posledním utkání skupinové fáze nestačil na Carlose Alcaraze a další porážku utrpěl v semifinále s Jannikem Sinnerem.

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: čeká na první výhru

Bilance: 45:19

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na halových betonech: 0:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:7 (kariérní 46:48)

Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (osmifinále), Wimbledon (semifinále), US Open (čtvrtfinále)

Medveděv – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 11:9

Nejlepší výsledek: triumf (2020)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Paříž (2. kolo)

Taylor Fritz se mohl zúčastnit Turnaje mistrů i loni, ale ve druhé půlce sezony se trápil zdravotně. Debut na tomto prestižním podniku si odbyl předloni, kdy právě v Turíně porazil Rafaela Nadala a rozjetého Félixe Augera-Aliassimeho a v semifinále podlehl ve dvou tie-breacích pozdějšímu šampionovi Novakovi Djokovičovi.

Sedmadvacetiletý Američan měl v posledních měsících několik velmi nepovedených turnajů, nicméně i díky premiérovému grandslamovému finále (US Open) a semifinálové účasti na Masters v Šanghaji si letenku do italské metropole zajistil. Navíc se po nečekaném výsledku na domácím majoru vrátil do TOP 10 žebříčku.

Od předloňského působení na Turnaji mistrů učinil výrazný pokrok. Ten spočívá v častějším prosazování se na těch největších akcích a také v soubojích s nejlepšími hráči světa. Letos má se zástupci TOP 10 velmi solidní bilanci 7:8. Jedná se o jeho nejlepší úspěšnost v rámci jedné sezony, například před cestou na předloňský Turnaj mistrů posbíral v roce 2022 jen čtyři takto cenné skalpy.

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Eastbourne, Delray Beach (triumf); US Open, Mnichov (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: čeká na první výhru na klasických turnajích

Bilance: 49:21

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na halových betonech: 1:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 7:8 (kariérní 25:41)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (finále)

Fritz – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 2:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Paříž (2. kolo)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 1:0, Fritz měl navrch pouze ve dvou exhibičních duelech. Medveděv schytal před necelým měsícem výprask od Jannika Sinnera na exhibici v Rijádu a poté se představil pouze na Masters v Paříži, kde po dalším nepřesvědčivém výkonu prohrál úvodní zápas s Alexeiem Popyrinem. Vzhledem k jeho velmi slabé formě v posledních měsících a možná i neideální fyzické kondici má Fritz solidní šanci vstoupit do Turnaje mistrů vítězně. Ani jeden z aktérů není favoritem.

Sinner – De Minaur | 20:30 SEČ

Jannik Sinner má na letošním Turnaji mistrů jedinečnou příležitost vybojovat jeden z nejcennějších titulů, navíc v domácím prostředí. Třiadvacetiletý Ital v rozhovorech před startem této akce zmínil, že povrch je o trochu pomalejší než loni, což pro něj není zrovna dobrá zpráva. Vzhledem k momentální formě je ale i tak největším favoritem na triumf. Pokud nepočítáme Next Gen ATP Finals, tak na domácí půdě na nejvyšším okruhu ještě nikdy netriumfoval.

Loni v domácí hale v Turíně exceloval, dokonce ve skupinové fázi porazil obhájce titulu Novaka Djokoviče. Srbského rekordmana mohl před závěrečnými boji vyřadit, kdyby v posledním zápase skupiny prohrál s Holgerem Runem. Aktuální lídr žebříčku ale porazil i dánského mladíka, Djokoviče do semifinále pustil a ten pak snadno přehrál Carlose Alcaraze v semifinále i právě Sinnera ve finále.

Na Turnaj mistrů se připravoval pouze na štědře dotované exhibici Six Kings Slam v Rijádu, kde porazil Daniila Medveděva, Djokoviče i Alcaraze a získal rekordní prémii pro šampiona. Původně se měl představit ještě na Masters v Paříži, jenže kvůli střevní viróze se odhlásil. Jednalo se o jeho už třetí letošní omluvenku z turnajů hraných na francouzské půdě (Marseille a olympiáda v Paříži).

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Šanghaj, US Open, Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf); Peking (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (triumf)

Bilance: 65:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na halových betonech: 5:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 12:5 (kariérní 34:32)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (triumf)

Sinner – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 5:2

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: finále

Generálka: žádná

Alex de Minaur se ve Wimbledonu zranil, nenastoupil ke čtvrtfinále a od té doby není v nejlepší kondici ani formě. Ještě před pár dny nebylo jisté, zda se Turnaje mistrů zúčastní, protože musel vynechat celou šňůru asijských betonů a v evropských halách nebyl nijak výrazně úspěšný. Po předčasné omluvence Novaka Djokoviče ale jistotu získal, nakonec nemusel startovat v Bělehradu a rovnou se vydal do Turína, kde ho čeká debut na Turnaji mistrů.

Účast na Turnaji mistrů si zřejmě zaslouží, protože se v úvodní půlce probíhající sezony zase zlepšil, sbíral skalpy TOP 10 a sám se do elitní desítky vypracoval. Před začátkem tohoto roku měl proti hráčům TOP 10 bilanci 13:39, ovšem letos to s nimi má 5:6.

Svým stylem připomíná Davida Ferrera, který rovněž bojoval do posledního dechu o každý míč a prezentoval se vynikající obranou. Pětadvacetiletý Australan však bude doufat, že jeho výsledky na Turnaji mistrů úplně nenapodobí, protože Španěl byl při většině svých startů na této akci snadným protivníkem. De Minaur navíc není v ideální formě ani kondici, takže bude potřebovat alespoň trochu štěstí, aby se mu debut na Turnaji mistrů podařil.

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hertogenbosch, Acapulco (triumf); Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (finále)

Bilance: 47:16

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na halových betonech: 11:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:6 (kariérní 18:45)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (čtvrtfinále)

De Minaur – Turnaj mistrů

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Antverpy (čtvrtfinále), Vídeň (semifinále), Paříž (čtvrtfinále)

Vzájemná bilance: Sinner vede včetně souboje na Next Gen ATP Finals 7:0. De Minaur nemohl mít těžší začátek svého debutu na závěrečném vrcholu sezony, protože se Sinnerem vyhrál jen jeden ze 17 setů a Ital bude mít výhodu domácího prostředí a je největším favoritem na triumf. Pro De Minaura může být každý zvládnutý game důležitý a už zisk setu by byl obrovským úspěchem.

Nedělní program

CENTRE COURT (od 11:30 SEČ)

1. Koolhof/Mektič (3-Niz./Chorv.) - Purcell/Thompson (5-Austr.)

2. Medveděv (4-) - Fritz (5-USA) / nejdříve ve 14:00 SEČ

3. Granollers/Zeballos (2-Šp./Arg.) - Heliövaara/Patten (7-Fin./Brit.) / nejdříve v 18:00 SEČ

4. Sinner (1-It.) - De Minaur (7-Austr.) / nejdříve ve 20:30 SEČ

Přehled dvouhry | Přehled čtyřhry