Šťastný Rune: Udělali jste z našeho zápasu velkou událost. Takže díky

ATP BARCELONA - Skandinávské derby, severské derby — říkejte tomu, jak chcete. Čtvrtfinálový zápas turnaje v Barceloně mezi Dánem Holgerem Runem (21) a jeho norským rivalem Casperem Ruudem (26) sliboval dramatickou podívanou dvou tenistů, kteří už v minulosti ukázali, že se zrovna dvakrát nemusí. Z vítězství se nakonec radoval hráč z Dánského království, který zvítězil 6:4, 6:2.

Rune - Ruud 6:4, 6:2

S jednoznačně pozitivní bilancí 6:1 vstupoval do zápasu Casper Ruud. Trojnásobný grandslamový finalista prohrál s Holgerem Runem jen jednou – v semifinále turnaje v Římě před dvěma lety. Ve všech dalších duelech dominovala bývalá světová dvojka. Na turnaji v Barceloně navíc Nor obhajoval loňský titul, kdy ve finále přehrál Stefanose Tsitsipase.



Letošní barcelonské střetnutí však od prvních míčů nabízelo docela jinou podívanou. Agresivně hrající Rune pálil na svého soka jeden těžký úder za druhým a rychle se dostal do vedení 4:0. Žádnou útěchu Ruudovi nemohl přinést ani fakt, že tři ze čtyř prohraných her šly přes shodu.



Rodák z Osla se z nepovedeného startu přece jen částečně oklepal a snížil na 3:4, sadu však už nezachránil a po 47 minutách ji prohrál 4:6.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)



Rozjetý Dán využil psychické výhody i ve druhém setu, kdy Ruudovi dvakrát sebral servis a po hodině a 28 minutách si vyslechl gratulaci k postupu.



„Není žádným tajemstvím, že ATP z našeho zápasu udělala na sociálních sítích velkou událost. Takže jim za to děkuji,“ řekl Rune po utkání novinářům.



„Pro mě to ale byl jen další zápas. Nic víc. Caspera respektuju, je to skvělý hráč, a jsem moc rád, že jsem ho dnes dokázal porazit. Myslím, že jsem hrál skvěle – takhle by to mělo vypadat,“ nešetřil nadšením vítěz, který v semifinále změří síly s Rusem Karenem Chačanovem.



Ruud, který tak neobhájí loňský triumf, opustí elitní desítku a v novém vydání žebříčku klesne na 15. místo. Rune se naopak v live rankingu posunul ze 13. pozice na 11.

