Stejný kurt, stejné místo, stejné zranění. Kasatkinová si v Římě znovu po 3 letech podvrtla kotník a vzdala

Darja Kasatkinová se nepovedeném restartu sezony dostala do herní pohody a na vítěznou vlnu na antuce v Římě. Včetně kvalifikace vyhrála čtyři zápasy proti Arině Rodionovové, Gabriele Dabrowské, Věře Zvonarevové a Kateřině Siniakové, s nimiž prohrála dohromady pouhých 14 gamů.



A tak se v pátečním osmifinále postavila rozjeté finalistce US Open Viktorii Azarenkové, jež z předchozích čtrnácti zápasů třináct vyhrála a o den dříve nadělila dva kanáry světové pětce Elině Svitolinové.



Souboj Kasatkinové s Azarenkovou nabídl spoustu ztracených servisů. 23letá Ruska dvakrát podávala na zisk sady, ale k setbolu se nedostala a o osudu dějství musel rozhodnout tie-break.



Odehrály se v něm ale jen dvě výměny. V té druhé totiž Azarenková zahrála 'prasátko' a Kasatkinová si ve snaze míček doběhnout podvrtla při sklouznutí po antuce pravý kotník.



Ruská tenistka zůstala ležet na zemi a neubránila se slzám. Běloruská soupeřka okamžitě přispěchala své kolegyni na pomoc s ledem a ručníkem a především psychickou podporou.







Dál už se nepokračovalo a zatímco Azarenková se může chystat na čtvrtfinále proti Španělce Garbine Muguruzaové, Kasatkinová bude doufat, že se během deseti dnů stihne uzdravit a připravit na Roland Garros.



"Doufám, že se brzy uzdraví, protože hraje hezky a chytře. Dostávala mě do nekomfortní zóny, takže to na kurtu byla velká bitva," řekla Azarenková.



Před třemi lety se Kasatkinová připravit na antukový grandslam podařilo, i když na to měla o pár dní více. V roce 2017 si totiž tehdy čerstvě dvacetiletá Ruska, jež měla na kontě pár týdnů starý premiérový triumf na okruhu WTA z Charlestonu, rovněž podvrtla pravý kotník.



Stalo se to také na antuce v Římě, na takřka stejném místě kurtu Grand Stand Arena a navíc stejném pohybu, jako letos. Tehdy musela vzdát za příznivého stavu (6-4 a 3-4) utkání 1. kola proti Barbora Strýcové. O dva týdny později pak došla do 3. kola Roland Garros, když vypadla se Simonou Halepovou.