Štěpánek ladí formu pro Albert Hall, v byznysu mu tenis otvírá dveře

Bývalý osmý hráč světa Štěpánek odešel ze světového tenisu před čtyřmi lety a tečku za působením na scéně bílého sportu udělal o rok později při velkolepé rozlučce v O2 areně. "Od té doby jsem hrál velice zřídka, tak dvakrát třikrát do roka. Skoro vůbec, ale teď, když mám motivaci před sebou, tak je to jiný náboj. Začal jsem cvičit, takže všechno při starém," usmíval se dvaačtyřicetiletý dvojnásobný vítěz Davisova poháru v rozhovoru s novináři.

V Royal Albert Hall nechce udělat ostudu, proto na dva měsíce zapnul a maká. "Všichni, kteří to poznali, říkali, že to je unikátní akce, takže samozřejmě chci být připraven. Všichni budeme chtít, aby tenis byl koukatelný, aby nebyl jako ve zpomaleném filmu. Nejde úplně o ten výkon samotný, ale o to pobavit sebe a diváky," konstatoval Štěpánek. Prozradil, že v tréninku cítí vždy prvních deset minut takzvanou falešnou formu. "Dokud to udýchám. Pak nohy rychleji odpadají," podotkl se smíchem.

Po konci kariéry se mu život převrátil naruby, tenis je ale pořád součástí jeho života. "Ale už ne tou primární. Teď bude díky Londýnu zase intenzivnější a jsem za to rád. Nejen, že se dostanu zpět do nějaké formy, ale čekáme druhé dítě, což bude vyžadovat ještě víc energie. Strašně se na to těším, jak se říká, všechno v životě má svůj čas. Kdybych tu nabídku dostal před dvěma roky, tak bych do toho nešel, ale teď to přišlo ve správnou dobu," řekl.

V roli trenéra se podílel na přípravě světové jedničky Novaka Djokoviče ze Srbska. Poté působil i u Bulhara Grigora Dimitrova. Další nabídky odmítl. "A byly zajímavé," podotkl, že šlo o hráče světové desítky nebo grandslamové vítěze. "Toho si moc vážím, ale všechno v životě musí přijít ve správný čas. Dál to nevylučuju, ale momentálně je číslo jedna rodina. A spíš si to teď dokážu představit v nějaké mentorské roli než v každodenním cestování," nastínil Štěpánek.

Mimo tenis se věnuje obchodní činnosti, konkrétně aditivnímu palivu a energetickým úsporám. "V obou dvou odvětvích se dostáváme do pozice, kdy se to už samo ufinancuje. Mravenčí práce, která byla nezbytná k tomu, abychom mohli roztáhnout křídla, je hotová. A těším se na to, co nás čeká," uvedl.

Při jednáních většina jeho protějšků ví, že mají tu čest s bývalým elitním světovým tenistou. A Štěpánek si uvědomuje, že se mu díky tomu dveře otevírají jednodušeji. "Potkávám se s lidmi, ke kterým bych se těžko dostával. Normálně čekáte na schůzky půl roku, takhle se to stane během dvou dnů. Nebudu lhát, že v tomhle cítím velkou přidanou hodnoto toho, kdo jsem," poznamenal.

Po třech letech v byznysu se ale stále učí. "Netroufnu si říct, že jsem protřelý. Tenisově protřelý jsem byl po patnácti dvaceti letech tenisu, takže jak říkal táta, že nejhorší je prvních dvacet let a pak už to jde samo, tak měl pravdu. Myslím, že to platí i v byznysu," konstatoval Štěpánek.

Doma se snaží pomáhat manželce Nicole Vaidišové, která má koncem roku termín porodu jejich druhého potomka. "Každou volnou chvilku," pronesl. Propadl ale také golfu. "V golfu mám míle a míle na zlepšení, ale když vidím ten progres, tak to mě baví."