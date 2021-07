Stoprocentní Češky! Plíšková v olympijské premiéře smetla Cornetovou, Kvitová porazila Paoliniovou

OH TOKIO - Prvním kolem olympijského turnaje v Tokiu prošly všechny čtyři české singlistky i obě dvojice ve čtyřhře. Karolína Plíšková dnes ve svém premiérovém vystoupení na olympiádě snadno přehrála Francouzku Alizé Cornetovou a následně uspěla i v deblu s Markétou Vondroušovou Bronzová medailistka z Ria de Janeira Petra Kvitová si poradila s Italkou Jasminou Paoliniovou.

Finalistka nedávného Wimbledonu Karolína Plíšková se s Alizé Cornetovou, které patří v žebříčku WTA 66. místo, utkala popáté a opět na tvrdém povrchu. Po úvodním nezdaru už počtvrté v řadě zápasy vyhrála, dnes v Tokiu hladce 6-1 6-3.

Při své olympijské premiéře začala Plíšková zostra, dvakrát prolomila jednatřicetileté Francouzce podání a vedla 3-0. Pak sama přišla o servis také, ale Cornetová ho v úvodní sadě nakonec neudržela ani jednou.

Setbol česká tenistka proměnila nechytatelným returnem a její pohodu krátce nato dokumentovalo i eso z druhého podání. Znovu si vypracovala vedení 3-0 a po hodině a třech minutách zápas ukončila.

"Hrála jsem fakt dobře. První set byl skoro bez chyby. V druhém se pár chybiček našlo. Nečekala jsem, že budu hrát tak dobře," řekla světová sedmička. Byla ráda, že zápas zvládla rychle, jak si předsevzala.

"Byl to můj plán hrát maximálně hodinu, protože podmínky jsou brutální. Nechtěla jsem se zdržovat, tím spíše, že mě čeká ještě zápas čtyřhry," dodala lounská rodačka.

V druhém kole dvouhry se Plíšková utká s Carlou Suárezovou (h2h 4-3). 32letá Španělka, jež na konci března úspěšně vyléčila zhoubné nádorové onemocnění mízních uzlin, si dnes na třetí pokus připsala první výhru od návratu na kurty. Suárezová nečekaně porazila 6-4 6-1 ve formě hrající Tunisanku Ons Džabúrovou (23. v WTA).

Kvitová si poradila s Paoliniovou

V podvečer potvrdila roli favoritky také Petra Kvitová. Čtvrtfinalistka z Londýna 2012 a majitelka bronzové medaile z Ria 2016 si poradila 6-4 6-3 s Italkou Jasminou Paoliniovou.

Kvitová rozhodla první set v desáté hře, do té doby se oboustranně hrálo bez brejkbolů. V druhé sadě sice česká reprezentantka také přišla o podání, ale italské soupeřce ho dokázala sebrat dvakrát.

"Myslím, že mi šel po delší době servis, až na jeden game. To bylo překvapení a hodně mě držel, hlavně v prvním setu, protože jsem nemohla najít rytmus na return, což se mi povedlo v posledním gamu první sady. A dost možná to rozhodlo celý zápas, protože jsem se do toho dostala. A začala jsem se lépe pohybovat, lépe jsem umísťovala míče," komentovala Kvitová.

Ve druhém kole se 31letá Kvitová střetne s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou (h2h 1-0).

"Budu do toho muset chodit, aby neměla čas na tyhle svoje rozebíračky a vydržet, protože každý míč přijde úplně jinak. Bude to o tom, abych byla soustředěná, abych na tom byla dobře nohama a chodila do toho," plánuje dvojnásobná grandslamová šampionka.

Prvním kolem olympijského turnaje v Tokiu tak prošly všechny čtyři Češky. Už včera uspěly Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová.

Stoprocentní bilanci i ve čtyřhře

Snadným vítězstvím začaly také favoritky olympijské čtyřhry žen Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. České tenistky, které mají na kontě tři grandslamové tituly, vyhrály 6-2 6-1 nad Tchajwankami Yu-Chieh Hsieh a Chieh-Yu Hsu.

Jako poslední slavily vítězný start Karolína Plíšková s Markétou Vondroušovou, které ve svém vůbec prvním společném zápase bez jediného tréninku smetly 6-2 6-1 čínské duo Saisai Zheng a Ying-Ying Duan.

"Obě jsme tady odehrály dobré singly, takže jsme se cítily dobře. Hrály jme rychle. Spíše mě překvapily soupeřky, které určitě umí zahrát mnohem lépe. My dobře podávaly, chodily do toho a nedaly jim moc šancí," řekla Plíšková.

Ve druhém kole je čeká brazilské duo Pigossiová/Stefaniová.