Stoprocentní Češky v 1. kole! Vítězně odstartovaly i Siniaková, Vondroušová a Muchová

V soutěži tak po dvou dnech zůstává všech devět českých zástupkyň. Už ve středu vítězně odstartovaly teenagerky Linda Nosková a Linda Fruhvirtová, nasazené kvarteto Petra Kvitová, Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Marie Bouzková mělo v úvodním kole volný los. Českou úspěšnost podtrhl i jediný zástupce ve dvouhře mužů Jiří Lehečka.



Kateřina Siniaková před týdnem v mexickém Monterrey vypadla v prvním kole po nevyužití mečbolu proti Kamile Rachimovové, v Indian Wells ale pošesté z osmi startů své úvodní vystoupení zvládla.



26letá rodačka z Hradce Králové si v prvním vzájemném střetnutí poradila po dvouhodinovém boji s Jule Niemeierovou. Přestože celkem pětkrát neudržela servis a třikrát musela dotahovat manko brejku, zvítězila ve dvou setech 7-5 6-4.



V úvodní sadě Siniaková vedla 4-2, jenže pak potřetí a počtvrté ztratila podání a německá soupeřka podávala na zisk setu. Ale také česká tenistka získala tři hry po sobě a po 70 minutách se ujala vedení. Ve druhém dějství přišla o podání jako první za stavu 2-2, ovšem zareagovala rebrejkem, uhrála 4 z 5 posledních gamů a o tři roky mladší Němku vyřadila.



O vyrovnání svého maxima v kalifornské poušti si 45. singlistka a nejlepší deblistka světa zahraje se světovou třináctkou Beatriz Haddadovou Maiaovou (h2h 1-0). Brazilku v jediném vzájemném utkání loni na podzim v Guadalajaře porazila.



Markéta Vondroušová zahájila vítězstvím čtvrtý z pěti letošních turnajů. S o devět let starší Kanaďankou Rebeccou Marinovou si poradila hladce 6-2 6-2 a také třetí vzájemný souboj vyhrála bez potíží 2-0 na sety.



23letá rodačka ze Sokolova startuje v oblíbeném Indian Wells popáté a počtvrté odstartovala vítězně. V minulosti pak vždy přidala minimálně ještě jednu výhry - v letech 2018 a 2022 dokráčela do osmifinále a v roce 2019 byla dokonce mezi osmičkou nejlepších.



Ve druhém kole, v němž má letos bilanci 3-0, se bývalá 14. hráčka světa aktuálně figurující až na 105. místě žebříčku utká s krajankou Bouzkovou (h2h 1-1).



Českou legii ve druhém kole ve večerním duelu zkompletovala Karolína Muchová. Rodačka z Olomouce, jež před dvěma týdny odstoupila z Dubaje kvůli zranění břišního svalu, ve svém premiérovém vystoupení v Indian Wells zdolala Kazašku Julii Putincevovou 6-3 4-6 6-4. Ve třetím setu sice prohrávala 1-4, ale zápas ukonila ziskem pěti gamů v řadě a připsala si čtvrtou výhru po sobě.



O postup do 3. kola si 26letá Muchová zahraje s šampionkou z let 2012 a 2016 a předloňskou finalistkou Viktorií Azarenkovou (h2h 0-1).







Světová jednička Iga Šwiateková vykročí za obhajobou titulu proti domácí Claire Liuové. Američanka si v prvním kole poradila 7-6 6-3 se slovenskou náhradnicí Karolínou Annou Schmiedlovou.



Sofia Keninová vyhrála souboj domácích grandslamových šampionek. Vítězka Australian Open 2020 přehrála vítězku US Open 2017 Sloane Stephensovou 6-4 6-1 a oplatila jí porážku z loňského Toronta. Ve druhém kole 24letá Američanka vyzve kazašskou vítězku loňského Wimbledonu Jelenu Rybakinovou (h2h 0-1).