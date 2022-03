Stoprocentní Češky! V Indian Wells začaly vítězně Martincová, Bouzková a poprvé v sezoně i Siniaková

Pouze na úvodní akci sezony v Melbourne Tereza Martincová nepřešla přes první kolo. V Adelaide, na Australian Open, v Petrohradu, Dauhá a nyní i v Indian Wells už vstup do turnaje zvládla.



Do prestižního podniku WTA 1000 v kalifornské poušti vkročila suverénně. Z kvalifikace rozehranou Britku Heather Watsonovou smetla 6-2 6-1, když od stavu 2-2 v prvním setu získala devět gamů v řadě a rozhodla o rychlém vítězství.



Sedmadvacetiletou Češku, které patří ve světovém žebříčku 42. příčka, nyní čeká papírově mnohem těžší soupeřka. Vyzve světovou sedmičku Paulu Badosaovou, která loni v říjnu v Indian Wells slavila svůj nejcennější triumf. Nicméně Martincová na o tři roky mladší Španělku umí, ve třech vzájemných zápasech s ní neztratila ještě ani set, naposledy ji přehrála předloni v Ostravě.



Také Marie Bouzková už na pěti akcích po sobě (všech letošních) vyhrála minimálně jeden zápas v hlavní soutěži. V Indian Wells po dvou výhrách v kvalifikaci uspěla i v souboji s Číňankou Qiang Wang, kterou porazila znovu po dvou týdnech. V Kalifornii v náročných větrných podmínkách zvítězila 6-3 7-6



Bouzková, která má za sebou dva povedené týdny na turnajích v Mexiku (finále v Guadalajaře a čtvrtfinále v Monterrey), bude v dalším utkání čelit domácí 19. hráčce světa Jessice Pegulaové (h2h 2-1).



To Kateřina Siniaková vyhrála zápas v hlavní soutěži poprvé v sezoně. Po nezdarech v Melbourne, Adelaide, na Australian Open, v Dubaji a Dauhá uspěla až na šestý pokus, v Indian Wells si poradila 6-2 4-6 6-4 s Rumunkou Irinou Beguovou.



O postup do 3. kola, kterým by na BNP Paribas Open vyrovnala své maximum z roku 2017, si 25letá Češka zahraje se světovou desítkou Mariou Sakkariovou (h2h 2-2). S Řekyní se střetne už popáté, ale poprvé mimo grandslamy.



Další tři Češky jsou nasazené a začnou ve druhém kole. Karolína Plíšková se v pátek ve svém prvním letošním zápase střetne s Dankou Koviničovou, Petra Kvitová odstartuje v sobotu zápasem proti Bělorusce Aliaksandře Sasnovičové (h2h 1-1) a Markéta Vondroušová bude čelit Polce Magdaleně Fręchové (h2h 1-0), která se do soutěže dostala až jako lucky loser.



Třísetový souboj grandslamových vítězek svedly Naomi Ósakaová s domácí Sloane Stephensovou. Po setech 3-6 6-1 6-2 zvítězila Japonka a na třetí pokus si ve vzájemných duelech připsala vítězství. Ve druhém kole se šampionka z roku 2018 utká s Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou.







Marta Kosťuková na úvod prestižního podniku udolala po odvrácení dvou mečbolů a více než třech hodinách boje 6-7 7-6 7-5 ukrajinskou rodačku s belgickým pasem Marynu Zanevskou. Ve druhém kole 19letá Ukrajinka vyzve další Belgičanku Elise Mertensovou (h2h 0-0).



Na nedělní triumf z haly v Lyonu nenaváže Shuai Zhang. Čínská tenistka prohrála snadno 3-6 2-6 s Australankou Darjou Savilleovou.

• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

čtvrteční výsledky (10. 03. 2022) • Dvouhra - 1. kolo • Martincová (ČR) - Watsonová (Brit.) 6-2 6-1 Bouzková (ČR) - Qiang Wang (Čína) 6-3 7-6(5) Siniaková (ČR) - Beguová (Rum.) 6-2 4-6 6-4 Putincevová (Kaz.) - Kruegerová (USA) 6-3 6-2 Ósakaová (Jap.) - Stephensová (USA) 3-6 6-1 6-2 Sasnovičová (Běl.) - Osoriová (Kol.) 6-4 5-0 / skreč O. Frechová (Pol.) - Šarífová (Eg.) 6-2 7-5 Savilleová (Austr.) - Shuai Zhang (Čína) 6-3 6-2 Paoliniová (It.) - Boulterová (Brit.) 6-3 6-2 Van Uytvancková (Belg.) - Galfiová (Maď.) 7-6(3) 6-4 Kučová (SR) - Ruseová (Rum.) 4-6 6-4 6-1 Kosťuková (Ukr.) - Zanevská (Belg.) 6-7(5) 7-6(6) 7-5 Anisimovová (USA) - Navarrová (USA) 6-2 6-2 Juvanová (Slovin.) - Dodinová (Fr.) 6-3 6-3 Sharmaová (Austr.) - Linetteová (Pol.) 6-4 7-6(1) Rogersová (USA) - Parrizasová (Šp.) 6-1 5-7 7-6(3)