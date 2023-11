Stricker zaznamenal nejrychlejší výhru na Next Gen ATP Finals, Fils uspěl i podruhé

Dominic Stricker (21) se den po nepovedeném vstupu do Next Gen ATP Finals zapsal do historie soutěže nejrychlejším vítězstvím. Švýcarský mladík přehrál Itala Lucu Nardiho (20) za 54 minut hry a udržel se ve hře o postup ze skupiny. I své druhé vystoupení zvládli nejvýše nasazený Francouz Arthur Fils (19) a Srb Hamad Medjedovič (20), jistotu postupu do semifinále Turnaje mistrů pro hráče do 21 let ale nezískal ani jeden.

Dominic Stricker (© AFP)