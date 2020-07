Strýcová by chtěla doma hrát, termín však podle ní není ideální. Váhá i ohledně US Open

Tenisová sezona se sice po pauze, která trvá od března, zase v srpnu rozjede, nicméně Barbora Strýcová má stejně jako další spousta hráček dilema, na které turnaje se vydat. Nový termín turnaje WTA v pražské Stromovce jí do plánů příliš nezapadá. Bývalá deblová světová jednička momentálně ani netuší, zda se vydá do New Yorku na grandslamové US Open.

Strýcová se během koronavirové přestávky několikrát vyjádřila, že jen těžko hledá motivaci k tréninku. Některé nejistoty od té doby opadly, teď se účastní českých exhibičních turnajů a ví, že svou přípravu má směřovat k srpnovému návratu na mezinárodní turnaje.

Jenže rodačka z Plzně stejně jako spousta jejích kolegů stále netuší, které turnaje bude hrát. "Jo, vyčkávám. Asi nám ani nic jiného nezbývá," uvedla pro deník.cz.

Nerada by zmeškala domácí akci WTA, která proběhne od 10. do 15. srpna na antuce v pražské Stromovce. Termín podle Strýcové není ideální, jelikož týden po jeho skončení se má v newyorském areálu ve Flushing Meadows hrát ze Cincinnati přesunutý podnik Masters a poté grandslamové US Open. "Ten turnaj je hodně těsně před US Open, není to úplně ideální. Miluju hrát turnaj v Praze, doma, ale ještě úplně nevím, jak to naplánuju, je to hodně složité. Musím taky dbát na moje zdraví."

Strýcová se ještě nerozhodla ani ohledně US Open. To se nakonec uskuteční v plánovaném termínu od 31. srpna do 13. září. "Musíme nad tím pořád přemýšlet. Přeci jen je to US Open, spousta bodů, největší turnaj. Já si úplně nemyslím, že v Americe mají všechno pod kontrolou. Já se tam svým způsobem i bojím letět. Ale už tolik trénuji, že mi přijde škoda zůstat doma. Je to tak padesát na padesát."

Účastníci amerického grandslamu budou muset turnaj absolvovat za velmi přísných podmínek a bez podpory diváků. Do areálu si budou moci vzít jen jednoho člověka a veškerý čas budou de facto trávit jen v areálu nebo na hotelu. Pokud by se novým typem koronaviru někdo nakazil, musel by do 14denní karantény. Strýcová ani nemá strach o vlastní zdraví, ale představa, že by nemoc musela porazit mimo domov, se jí příliš nezamlouvá.

Bývalá deblová světová jednička proto bude situaci bedlivě sledovat a pak se rozhodne. "Samozřejmě, když se ta situace zlepší, tak asi poletím. Ale pokud se to bude zhoršovat, tak to bude těžké rozhodnutí."