Strýcová i Vondroušová přerušily sérii tří porážek. Siniaková v Dubaji prošla kvalifikací

Barbora Strýcová si loni ve Wimbledonu poprvé zahrála semifinále grandslamu ve dvouhře a ve čtyřhře získala svůj premiérový grandslamový titul v kariéře. Od té doby se však ve dvouhře trápí.

Třiatřicetiletá rodačka z Plzně v tomto týdnu startuje na silně obsazeném podniku Premier v Dubaji. Ve Spojených arabských emirátech začala překvapivým vítězstvím 7-6(3) 2-6 6-4 nad Amandou Anisimovovou, které oplatila loňskou porážku z Aucklandu.

Strýcová nedokázala dopodávat úvodní dějství, ale nakonec jej získala i díky chybám soupeřky v tie-breaku. Ve druhé sadě 18letá Anisimovová přestala chybovat a české tenistce nedala žádnou šanci. V rozhodujícím setu se Strýcová dvakrát dokázala vymanit z manka brejku a nakonec po více než dvou a půl hodinách slavila své čtvrté vítězství od loňského Wimbledonu a přerušila sérii tří porážek.

O postup do čtvrtfinále se Strýcová, která naposledy dva zápasy v řadě vyhrála loni ve Wimbledonu, utká s Petrou Martičovou, nebo svou deblovou parťačkou Su-Wei Hsieh.

"Byl to nesmírně složitý zápas v těžkých podmínkách. Míčky si za letu dělaly, co chtěly," řekla Strýcová v rozhovoru na kurtu. Pro druhé kolo by si raději přála Chorvatku Petru Martičovou než tchajwanskou spoluhráčku z úspěšné deblové dvojice. "Není jednoduché hrát proti parťačce, s níž máte krásný vztah," dodala.

Markéta Vondroušová si při své premiéře na turnaji v Dubaji poradila dvakrát 6-3 s Lotyškou Anastasijí Sevastovovou a stejně jako Strýcová přerušila sérii tří porážek.

Vondroušová, jež se letos na kurty vrací po půlroční pauze a zářijové operaci zápěstí levé ruky, po dvou porážkách v prvním kole tentokrát nezaváhala. Proti Sevastovové finalistka loňského French Open ani jednou neztratila podání, poté co odvrátila všech pět brejkbolů. Soupeřčin servis naopak Vondroušová prolomila celkem třikrát a po hodině a devíti minutách proměnila esem první mečbol.

Ve druhém kole dvacetiletá Češka vyzve dvojnsáobnou šampionku a světovou šestku Elinu Svitolinovou z Ukrajiny, nebo Američanku Jennifer Bradyovou.

Kateřina Siniaková se v Dubaji dočkala prvních letošních vítězství a nakonec rozšířila počet českých zástupkyň v hlavní soutěži, v níž vyzve krajanku Karolínu Muchovou. Třiadvacetiletá rodačka z Hradce Králové ve finále tříkolové kvalifikace odvrátila čtyři mečboly Alison van Uytvanckové a po téměř dvouapůlhodinovém boji vyhrála 5-7 6-2 7-5. Tři výhry v řadě naposledy slavila loni v srpnu.

Bývalá světová jednička Belgičanka Kim Clijstersová nestačila při svém návratu po sedmileté pauze na Španělku Garbiňe Muguruzaovou. Finalistka Australian Open měla v prvním setu jasně navrch, ale ve druhém dokázala šestatřicetiletá Belgičanka obrátit stav z 0-3 a 2-4 až na 6-5. Nakonec musel rozhodnout tie-break, který Muguruzaová vyhrála 8-6.