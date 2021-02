Strýcová na generálce Melbourne 3 končí v prvním kole

Barbora Strýcová, Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková musely kvůli pozitivnímu testu na palubě jejich letu do Melbourne do přísnější verze povinné 14denní karantény bez možnosti tréninku.

Jako první se do akce na generálce Melbourne 3, jež odstartovala dnes a je určena pouze právě pro tenistky, které podstoupily přísnější karanténu, dostala Strýcová. Deblová světová jednička potvrdila, že se jí ve dvouhře od životního Wimbledonu 2019 vůbec nedaří (bilance 7-17), když prohrála 6-7(3) 2-6 s deblovou specialistkou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

Strýcová přitom měla výborný vstup do obou setů. V úvodním dějství nad aktuálně 339. hráčkou světa vedla 3-0 a poté 5-3, ve druhém šla jako první do brejku, ale od stavu 2-1 prohrála pět her v řadě.

O postup budou bojovat ještě Siniaková a Krejčíková. Siniaková vyzve nasazenou osmičku Angelique Kerberovou, Krejčíková se utká s Lauren Davisovou.