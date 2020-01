Strýcová se Hsieh v Brisbane vybojovaly šestou společnou trofej

Barbora Strýcová neměla důvod pro letošní sezonu měnit parťačku. Se Su-Wei Hsieh se loni ve Wimbledonu dočkala premiérového grandslamového triumfu a tchajwanská hráčka jí také pomohla k postu deblové světové jedničky.

Česko-tchajwanský tandem pokračuje ve fantastické formě a hned v úvodním týdnu letošní sezony slaví šestý společný titul. Nasazené jedničky v Brisbane bez ztráty setu prošly až do finále, ve kterém dnes přetlačily 3-6 7-6(7) 10-8 australsko-nizozemskou dvojici Ashleigh Bartyová, Kiki Bertensová.

Strýcová se Hsieh nejprve prohrávaly o set a brejk, ale poté už se soupeřkami dokázaly držet krok. Za stavu 5-4 měly možnost srovnat na 1-1 na sety, jenže setbol nevyužily a nakonec musel rozhodnout tie-break. V něm nejvýše nasazený pár ztrácel už 2-5 a musel likvidovat mečbol, nakonec přece jen skóre utkání srovnal. V super tie-breaku měly naopak dlouho navrch Strýcová se Hsieh, promarnily však náskok 6-1 a ještě se pořádně zapotily.

Hsieh Su-wei and @BaraStrycova are @BrisbaneTennis doubles champions!



The No.1 seeds defeat Barty and Bertens 3-6, 7-6(7), 10-8. pic.twitter.com/cHbBwwiQ96