Sunshine Double? Rybakinovou v Miami od něj dělí už jen jedna výhra

Jelena Rybakinová se loni ve Wimbledonu stala první grandslamovou vítězkou reprezentující Kazachstán, letos na Australian Open si zahrála druhé grandslamové finále a před týdnem v Indian Wells poprvé vyhrála turnaj WTA 1000.



A nyní v Miami, kde až dosud nikdy nebyla ani v osmifinále, má jako teprve pátá tenistka v historii šanci zkompletovat březnový Sunshine Double. Pět ze šesti kroků k tomu už na Floridě udělala, naposledy si v semifinále poradila s domácí Jessicou Pegulaovou.



23letá Kazaška narozená v Moskvě v prvních dvou vzájemných duelech prohrála, na třetí pokus už ale o necelých šest let starší Američanku zdolala. Přestože v průběhu zápasu celkem pětkrát dotahovala manko brejku a soupeřka dvakrát podávala na zisk úvodní sady, nečelila jedinému brejkbolu a zvítězila ve dvou setech 7-6 6-4.



"Jessica hrála v některých momentech opravdu dobře. Není snadné s ní hrát, protože míček drží velmi nízko a je těžké to změnit," komentovala Rybakinová. "Já dnes hrála lépe ve chvílích, kdy jsem prohrávala. To jsem pak dělala správná rozhodnutí. Zřejmě jsem byla trochu naštvaná a snažila se víc prosadit a hrát agresivněji."







Rybakinová si pomohla 11 esy a už v pátém zápase po sobě nastřílela minimálně deset nechytatelných servisů. Naposledy se to povedlo před sedmi lety Sereně Williamsové.



Svou neporazitelnost světová sedmička protáhla na 13 zápasů, letošní bilanci vylepšila na 21-3 a zaznamenala nejvíc výher v sezoně.



Vyhrát oba prestižní březnové podniky v USA během jedné sezony dokázaly dosud jen Polka Iga Šwiateková (2022), Viktoria Azarenková (2016), Belgičanka Kim Clijstersová (2005) a dvakrát Němka Steffi Grafová (1994 a 1996).



V celkově 13. finále bude Rybakinová usilovat o 5. titul proti české tenistce Petře Kvitové, nebo Rumunce Soraně Cirsteaové. Vyhrát dva turnaje během jedné sezony může poprvé v kariéře.

• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.800.000 dolarů

čtvrteční výsledky (30. 03. 2023) • Dvouhra - semifinále • Rybakinová (7-Kaz.) - Pegulaová (3-USA) 7-6(8) 6-4 • Dvouhra - čtvrtfinále • Kvitová (15-ČR) - Alexandrovová (18) 6-4 3-6 6-3