Suspendovaná Jastremská se startu na Australian Open nevzdává. Odvolala se k CAS, ten má rozhodnout do týdne

Dajana Jastremská podle ITF při mimosoutěžní kontrole 24. listopadu 2020 v moči zakázanou látku metabolit mesterolon. Federace ji proto 7. ledna pozastavila činnost, tenistka však vědomé pochybení odmítla s tím, že podle ní jde o kontaminaci. Argumentovala i tím, že o dva týdny dřív na turnaji v Linci byla její antidopingová kontrola negativní.



A 20letá Ukrajinka začala taktizovat s nadějí na start na Australian Open. S odvoláním k Nezávislému soudu počkala až do 16. ledna, kdy už se přesunula charterovým letem z Abú Zabí do Melbourne.



23. ledna ITF oznámila, že odvolání proti dočasnému pozastavení činnosti bylo zamítnuto. Poslední šancí Jastremské tak bylo odvolání ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu CAS v Lausanne, čehož okamžitě využila.



V úterý 26. ledna CAS oznámil, že odvolání bylo zaregistrováno a o jeho výsledku bude rozhodnuto v urychleném procesu do 3. února. Se zrychleným řízením souhlasila i ITF, aby rozhodnutí padlo ještě před startem turnaje v Melbourne.



Nejpozději pět dní před startem Australian Open tak bude 29. hráčka světa Jastremská, jež je momentálně v Melbourne stejně jako další tenisté v přísné karanténě kvůli koronaviru, definitivně vědět, zda se bude moct úvodního grandslamu sezony zúčastnit.



Výsledek je důležitý také pro čekatelky na seznamu lucky loserů, na němž aktuálně figuruje nejvýše Rumunka Mihaela Buzarnescuová. V případě zamítnutí odvolání Jastremské by se kromě prestižní účasti na Australian Open mohla těšit také na prize money ve výši 100.000 australských dolarů (16.599.000 Kč) za účast v prvním kole.



Vítězka tří turnajů WTA se už každopádně musela odhlásit z jediného přípravného turnaje před Australian Open, který se bude konat příští týden v Melbourne.