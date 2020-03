Švedovová je po 10 dnech na samotce s rodinou. Ale ještě v domácí karanténě

Jaroslava Švedovová se letos v únoru vrátila na kurty po takřka tříleté pauze, během které v říjnu 2018 porodila dvojčata (chlapce). Představit se však stihla pouze na dvou turnajích v Dubaji a Dauhá, kde prohrála jeden duel ve dvouhře i oba zápasy ve čtyřhře.



Dalších tenisových akcí už se 32letá Kazaška nedočkala, neboť všechny turnaje byly postupně na dobu tří měsíců zrušeny kvůli pandemii koronaviru.



Švedovová se tak 12. března března vydala na cestu do rodné vlasti. Jenže po přesunu z Indian Wells do Kazachstánu přišly další nečekané komplikace. Místo cesty domů musela do povinné desetidenní karantény.



Bývalá 26. hráčka světa totiž po přestupu v Miláně letěla do kazašské metropole Nur-Sultanu společně s cestující, která byla pozitivně testována na nemoc COVID-19.



Na svém instagramovém profilu pak bývalá světová trojka ve čtyřhře Švedovová zvěřejňovala videa, jak si čas na samotce krátí různými cvičeními.



Až když měla po deseti dnech negativní test na koronavirus, mohla se vydat z nemocnice konečně domů za svou rodinou. Svobody si ale užívat nemůže, protože musí zůstat další deset dní v domácí karanténě.



"Konečně na cestě domů. Ale moje svoboda byla krátká, musím teď zůstat 10 dní v domácí karanténě. Ale jsem šťastná, že už alespoň mohu být s rodinou," napsala Švedovová v fotkám na Instagramu.