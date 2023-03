Svět mluví o velké ženské trojce. Proč tam nepatřím já? divila se Krejčíková

Od konce kariéry Australanky Ashleigh Bartyové opravdu zmíněné trio opanovalo grandslamové turnaje a pohled na žebříček WTA Race roku 2023 potvrzuje jeho dominanci. Šwiateková, Sabalenková a Rybakinová jsou tři nejlepší. Jenže Krejčíková by také ráda slyšela respekt. "Když čtu něco na sociálních sítích, týká se to většinou Igy, Aryny a Jeleny. Vlastně tam ve skutečnosti neexistuji," vyprávěla v rozhovoru pro magazín WTA Insider po vítězství nad Madison Keysovou ve 3. kole Miami Open.

Navzdory výrazným výsledkům se rodačka z Brna cítí přehlížená. A fakta jí dávají za pravdu. Od začátku roku 2020 vyhrála šest turnajových trofejí, víc jich za dané období mají jen Šwiateková (12) a Sabalenková (7). V únoru v Dubaji se stala teprve pátou hráčkou historie WTA, která na jediném turnaji porazila všechny tři hráčky elitní světové trojky. A první, jíž se to povedlo během tří dnů.

Světovou jedničku Šwiatekovou zdolala hned dvakrát – nejdřív ve finále v Ostravě, ve zřejmě nejlepším zápase roku 2022, a letos i v Dubaji ve finále první "tisícovky" sezony. A když je řeč o Šwiatekové, od roku 2019 prohrála jen dvě turnajová finále. Obě s Krejčíkovou...

Wild ride in Dubai as Barbora Krejcikova gets her biggest win in quite some time.



Comes way back from a bagel to defeat No. 2 Aryna Sabalenka 0-6, 7-6 (2), 6-1 to reach the semis. Sabalenka was two points from victory in the 2d set but instead gets her first loss of 2023 pic.twitter.com/KzEy0eMshC