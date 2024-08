Světová jednička Sinner měl dvakrát pozitivní test na steroidy, může však pokračovat v činnosti

07:57

Martincová je po operaci kolena

29letá česká tenistka Tereza Martincová poprvé od roku 2016 neodletí do New Yorku a bude chybět na US Open, po němž loni tři měsíce nehrála vinou problémů s pravým zápěstím. Letos přijde minimálně o velkou část závěru sezony včetně posledního grandslamu roku kvůli operaci pravého kolena, s nímž dlouhodobě marně laborovala. "Vyzkoušela jsem všechny možné formy konzervativní léčby. Poslední kapkou bylo, když mi ani prášky nezabíraly a já nemohla bez bolesti ani chodit. Proto jsem se rozhodla pro artroskopickou operaci. Nevím, kdy přesně se vrátím, ale lepší dny se blíží," napsala aktuálně až 330. hráčka světa na Facebook.