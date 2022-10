Svitolinová a Monfils jsou rodiči. Mají dceru Skai

"To byla noc!!! Dámy a pánové, srdečně přivítejte Skaï Monfilsovou. Nemohu svému manželovi dost poděkovat za to, že se mnou tuhle nezapomenutelnou chvíli prožil," napsala na twitteru sedmadvacetiletá rodačka z Oděsy, jež se za francouzského tenistu Monfilse provdala vloni v červenci. Zprávu doprovodila fotografií prstů obou manželů v dětské dlani.

Někdejší třetí hráčka světa ze zdravotních důvodů nehrála od konce března a opakovaně se nechala slyšet, že ji psychicky ničí válka v její rodné zemi. V květnu oznámila přerušení kariéry a očekávané narození prvního potomka.

What a night !!!

Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Skaï Monfils ❤️



Can’t thanks enough my husband to live thru this unforgettable moment with me ❤️ pic.twitter.com/m6CQVDdBV6