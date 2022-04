Svrčina titul na challengeru ve Stromovce neobhájil, trofej získal Rakušan Ofner

"Jsem rád, že jsem to dotáhl až do finále, ve kterém to bohužel dneska nevyšlo. Ale i tak jsem spokojený. Díky všem, kteří mě podporovali celý týden," řekl Svrčina v nahrávce pro média.

Do finále na antuce ve Stromovce prošel devatenáctiletý český tenista bez boje, protože Tomáše Macháče v sobotu nepustilo na kurt zranění žeber. Stejně jako Ofner figuruje Svrčina ve třetí stovce žebříčku, ale v prvním setu na Rakušana nestačil a dostal za 22 minut "kanára". Poslední dva gamy se dohrávaly po zhruba tříhodinové pauze.

Ve druhé sadě ostravský rodák ve třetím gamu opět neudržel servis a manko brejku už nedohnal. Ofner vyhrál challenger potřetí v kariéře. Ve světovém žebříčku byl dosud o 30 míst výše než Svrčina.

"Když po třech hodinách čekání déšť neustával, naopak sílil a kurty byly promočené, bylo jasné i vzhledem k předpovědi počasí, že dnes by se nedohrálo. Na základě dohody se supervizorem ATP a oběma hráči se finále přesunulo na beton v jedné z krytých hal areálu TK Sparta Praha. Během 30 minut se podařilo do haly vše přemístit a turnaj se dohrál," uvedl pro ČTK ředitel turnaje Miroslav Malý.