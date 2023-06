Svrčina v Prostějově 'pomstil' Lehečku a obhájil finále. O titul se utká s Macháčem

CHALLENGER PROSTĚJOV - Do finále antukového challengeru v Prostějově postoupili druhý rok po sobě a celkově pošesté v historii turnaje dva domácí tenisté. Stejně jako loni se do něj prodral Dalibor Svrčina (20) po semifinálové výhře nad Slovákem Lukášem Kleinem (25), o složení finálového reparátu se utká s Tomášem Macháčem (22).

Dalibor Svrčina si dnes podruhé v sezoně a pošesté v kariéře zahrál semifinále challengeru a počtvrté v něm uspěl. V Prostějově si v něm stejně jako před rokem poradil se Slovákem Lukášem Kleinem.

Dvacetiletý Čech den po vítězném derby s Jakubem Menšíkem ztratil s překvapivým slovenským přemožitelem nejvýše nasazeného krajana Jiřího Lehečky pouze jeden servis, přesto musel v zápase hraném kvůli dešti pod zataženou střechou do tří setů.

"Věřil jsem, že to vyjde. Na kurt jsem před rozhodujícím gamem šel s tím, že zápas ukončím a ono to vyšlo. Lukáš hrál ve druhém a třetím setu opravdu dobře. Základem úspěchu bylo mé dobré podání, které mi tentokrát opravdu pomohlo," cituje Svrčinu web turnaje Unicredit Czech Open.

Český tenista zaznamenal méně vítězných úderů než slovenský soupeř, ale také udělal méně nevynucených chyb. "A právě to rozhodlo, což bylo nejlépe vidět právě v závěrečné hře," komentoval Svrčina.

Do finále se 232. hráč světa prodral počtvrté v kariéře a opět na domácí antuce. "Je to krásné, že to zase vyšlo právě na domácích kurtech," řekl Svrčina, jenž dosud jediný titul slavil předloni v 18 letech v pražské Stromovce.

O druhou a vzhledem k výši dotace a kvalitě obsazení turnaje dosud nejcennější trofej si zahraje poprvé s o dva roky starším krajanem Tomášem Macháčem. Už v loňské sezoně je los svedl dvakrát proti sobě, ale před zápasem pokaždé jeden z nich z turnaje odstoupil.

Dvaadvacetiletý Macháč na Hanou dorazil se šňůrou čtyř porážek, v Prostějově ale neztratil ještě ani set. V druhém semifinále si poradil 6:4, 6:3 s Argentincem Franciscem Comesanou.

"Bylo to vyrovnané a hodně kvalitní utkání. Nedá se říci, že byl soupeře přehrál. Podařilo se mi ale lépe zvládnout klíčové okamžiky, a to bylo rozhodující," řekl Macháč.

Do finále challengeru 127. tenista světového žebříčku postoupil poosmé v kariéře, ale teprve podruhé na antuce. Na kontě má dosud čtyři tituly, všechny získal a tvrdém povrchu.

Čistě českého finále se fanoušci v Prostějově dočkají pošesté v historii. Vítěz se stane celkově šestým českým šampionem a naváže na Bohdana Ulihrach (3 tituly), Radka Štěpánka (3), Jana Hájka (3), Jiřího Veselého (3) a loňského vítěze Víta Kopřivu.

Sedmý deblový titul v Prostějově získal domácí Adam Pavlásek. S Uruguaycem Arielem Beharem ve finále porazili 7:5, 6:4 italsko-španělské duo Marco Bortolotti a Sergio Martos a potvrdili roli nasazených jedniček.