Švýcarky byly opět nad síly českých tenistek. Muchová a Plíšková v semifinále neuhrály ani set

České tenistky ve skupině porazily Polky a včera i favorizované Američanky, vítěznou euforii do dnešního semifinále si přenést nedokázaly. Znovu po roce ztroskotaly na Švýcarkách, loni v Praze s nimi prohrály přímý souboj o postup ze skupiny.

Kapitán Petr Pála při nominaci na dnešní zápas musel hodně kalkulovat se zdravotním stavem svých svěřenkyň. Do úvodní dvouhry poslal Karolínu Muchovou a věřil, že znovu po necelých dvou měsících dokáže porazit Viktoriji Golubicovou. Česká tenistka ale na výhru z Tallinu navázat nedokázala a prohrála 4-6 4-6.

Muchová nezačala duel s Golubicovou dobře. Po dvou ztracených servisech prohrávala brzy 0-3. Brzy se jí sice podařilo snížit, za stavu 3-4 ale nevyužila dva brejkboly a Švýcarka set dopodávala.

V úvodu druhé sady se oběma hráčkám nedařilo držet podání. Muchová dvakrát smazala manko brejku, po třetím ztraceném servisu se jí to už ale nepodařilo. Golubicová odskočila do vedení 5-3 a duel za hodinu a 33 minut zakončila při svém podání. Češka doplatila na 24 nevynucených chyb.

"Byl to těžký zápas. Musím soupeřku pochválit, hrála velmi dobře. Dostávala mě do těžkých pozic. Byla jsem trochu stažená, musela jsem to ze sebe setřást. Udělala jsem nějaké chyby, ale ona mi k nim hodně pomohla. Hrála dobře, já tak dobrá nebyla," řekla Muchová na tiskové konferenci.

Do druhé dvouhry nastoupila Karolína Plíšková, která v Glasgow prohrála dvouhru proti Polkám i čtyřhru proti Američankám. A výhry se nedočkala ani proti Belindě Bencicové, které podlehla 2-6 6-7 a nenavázala na její skalp z letošního US Open.

Plíšková neměla dobrý začátek. Proti Bencicové přišla v první sadě třikrát o servis a Švýcarka mohla za 31 minut oslavně zatnout pěst po zisku první sady. Plíšková jí k tomu pomohla 18 nevynucenými chybami.

Rodačka z Loun však duel nevzdala. Hned v úvodu druhého setu vzala Bencicové servis a díky zlepšenému podání měla za stavu 5-3 setbol. Nedokázala jej však proměnit a Švýcarka dotáhla sadu do zkrácené hry. V ní uspěla v napínavé koncovce 8-6 a mohla s týmem slavit postup. Plíškové nepomohlo ani sedm es.

Ve finále čekají Australanky

Švýcarky si finále Billie Jean King Cupu (dříve Fed Cupu) zahrají potřetí v historii a druhý rok po sobě. V roce 1998 ani loni proti Ruskám na triumf nedosáhly.

Letos narazí na Australanky, které před rokem vyřadily v semifinále. Australské tenistky postoupily do finále Billie Jean Cupu znovu po třech letech poté, co v semifinále zdolaly 2-1 domácí Britky. O vítězství rozhodly v dramatické čtyřhře.

Po úvodní dvouhře se Australanky dostaly do vedení zásluhou Storm Sandersové, jež porazila 6-4 7-6 Heather Watsonovou. Britky do hry vrátila Harriet Dartová, která porazila 7-6 6-2 Ajlu Tomljanovicovou.

V rozhodující čtyřhře uspěly Storm Sandersová a Samantha Stosurová, které zdolaly 7-6 6-7 10-6 dvojici Alicia Barnettová a Olivia Nichollsová.

Australanky čekají na celkově 8. triumf už od roku 1974.