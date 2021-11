Švýcarky porazily Němky a s Češkami si to rozdají o semifinále. Slovenky udržely naději

BILLIE JEAN KING CUP - České tenistky se na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu v Praze utkají o postup do semifinále ve čtvrtek v přímém souboji se Švýcarkami. Ty porazily Němky 3-0 poté, co o výhře rozhodly už ve dvouhrách Viktorija Golubicová a Belinda Bencicová po obratu proti Angelique Kerberové. Teoretickou naději na postup udržely Slovenky, které zaskočily Američanky.

Souboj českých tenistek se Švýcarkami bude přímým utkáním o postup do semifinále Poháru Billie Jean Kingové. Češky v pondělí porazily ve skupině D Němky 2-1 a Švýcarky dnes v Praze vyhrály nad stejným soupeřem dokonce 3-0.



První bod Švýcarkám zajistila Viktorija Golubicová výhrou nad Andreou Petkovicovou 6-4 7-5. V utkání jedniček pak sice ztratila olympijská vítězka z Tokia Belinda Bencicová s Angelique Kerberovou první set 5-7, ale další dva získala shodně 6-2.



"Jsem ráda, že jsem zápas otočila. Na konci prvního setu jsem byla asi moc nervózní, ale pak jsem hrála dobře. Ráda reprezentuju, vždycky ze sebe v týmové soutěži dostanu něco navíc a to možná rozhodlo," řekla olympijská vítězka Bencicová.

Sealed with an ace



A tough end for the injured Angelique Kerber as @BelindaBencic notches the W for @swiss_tennis #BJKCupFinals pic.twitter.com/1NTUxhxe29 — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 2, 2021



Utkání českých hráček a Švýcarek, kterým pomáhá v roli trenérky Martina Hingisová, se bude hrát v O2 areně ve čtvrtek od 17:00. Vítězky postoupí do pátečního semifinále, v kterém narazí na nejlepší celek skupiny B. Tu mají dobře rozehranou Australanky, které dnes porazily Belgii a ve čtvrtek dopoledne je čekají oslabené Bělorusky.



Slovenky zdolaly Američanky

Teoretickou šanci postoupit do semifinále Billie Jean King Cupu si udržely Slovenky. Po včerejší prohře 1-2 se Španělkami dnes zdolaly 2-1 Američanky, od kterých zítra potřebují pomoc v podobě výhry 2-1 nad Španělkami. A ani to jim k prvnímu místě ve skupině nemusí stačit.



První bod do slovenské kabiny dnes přinesla Viktória Kužmová, která v duelu týmových dvojek porazila Shelby Rogersovou a vyhrála tak v Praze i svůj druhý singl. Anna Karolína Schmiedlová pak sice nepřekvapila proti Danielle Collinsové, Slovenky ale vyhrály závěrečnou čtyřhru.



Uspěly v ní Viktórie Kužmová s Terezou Mihalíkovou, které udolaly po odvrácení mečbolu 2-6 7-6 12-10 duo Caroline Dolehideová a Coco Vandewegheová.

What a match. What a win.



Slovakia with a quite brilliant victory to edge past USA in a Centre Court classic ⚡ #BJKCupFinals pic.twitter.com/VAqiNkC4EX — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 2, 2021