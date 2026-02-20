Šwiateková čelí kritice kvůli vztahu s psycholožkou. Zasáhnout musel její otec
Vztah Šwiatekové s Dariou Abramowiczovou budí kontroverzi už několik let a rozděluje tenisový svět. Na jedné straně jsou tu lidé, kteří psycholožku chválí, že pomohla polské hvězdě ke všem 25 titulům na hlavním okruhu včetně šesti trofejí z grandslamů. Na té druhé jsou tací, kteří tvrdí, že jejich spolupráce už dávno přesáhla profesionální hranice.
Šwiateková údajně s Abramowiczovou, jejichž spolupráce začala v roce 2019, tráví skoro veškerý čas na kurtech i mimo ně. Tomu se podivoval jeden z prvních trenérů aktuální světové dvojky Artur Sostaczko v pár dní starém podcastu Trzeci Serwis.
"Neznám žádný jiný případ, kdy tenista tráví den i noc s psychologem. Jezdí spolu dokonce i na dovolenou. Ale vždycky říkám, že jestli to Ize vyhovuje, tak ji od toho nebudu odrazovat. Můžu nicméně vyjádřit svůj názor a říct, že mě taková situace trochu překvapuje. Iga ovšem získala šest grandslamů a byla světovou jedničkou, takže co bychom jí tak mohli poradit?"
Tomuto názoru částečně oponoval Lechem Sidorem, který podcast vede. Ale i on Šwiatekovou svým způsobem kritizoval. "Na Australian Open ani v Dauhá nebylo vidět, že by Abramowiczová jakkoli pomáhala. Iga je uzlíček nervů. Svět se začíná na tuhle spolupráci dívat jinak."
Sostaczko nicméně pořád vidí problém hlavně ve spolupráci s Abramowiczovou. "Máš pravdu, opět něco nefunguje," snažil se najít vysvětlení pro slabší období, které teď polská hvězda prožívá. "Ale chci se dostat k tomu, že možná v pauze mezi sezonami by pomohlo, kdyby třeba každá z nich jela na dovolenou jinam. Mohly by nějaký čas strávit odděleně, aspoň týden. Odpočinuly by si obě."
Tato diskuse se rozhodně nelíbila otci Šwiatekové. Bývalý veslař, který závodil i na olympijských hrách, se do Sostaczka a Sidorema v komentářích opřel. "Co jste vy dva dokázali? Skoro nic, tak si hleďte svého. Víte ho*no a jste úplně mimo," reagoval Tomasz Šwiatek bez servítek.
