Šwiateková na úvod Turnaje mistryň nepřišla o servis, Garciaová přehrála Gauffovou

Světová jednička Iga Šwiateková potvrdila v úvodu Turnaje mistryň v americkém Fort Worth roli favoritky. Jednadvacetiletá Polka porazila v prvním zápase skupiny Tracy Austinové Darju Kasatkinovou jasně 6-2 6-3.

Trojnásobná grandslamová šampionka Šwiateková zaznamenala letos na okruhu WTA 46. vítězství bez ztráty setu. Proti hráčce z první desítky uspěla potřinácté za sebou. S čtyři roky starší Kasatkinovou neztratila ani v pátém letošním střetnutí víc jak pět gamů.

"Do utkání jsem vstoupila dobře a to mi dodalo sebevědomí," řekla Šwiateková pro Tennis Channel. "Na druhou stranu stranu musíte být proti Darje trpěliví a opatrní. Chtěla jsem hrát hlavně stabilně a dostávat ji pod tlak. Docela se mi to dařilo a za vítězství jsem ráda," doplnila Šwiateková.

Rodačka z Varšavy nepřišla v duelu ve Fort Worth ani jednou o servis. Odvrátila všechny tři brejkboly, naopak třikrát soupeřku brejkla. Šwiateková vyhrála patnáctý z posledních šestnácti zápasů. Od triumfu na US Open ji porazila jen Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Ostravě.

"Jsem ráda, jak se mi v tomto roce podařilo zlepšit servis. Mimo hřiště si pak nejvíc cením toho, jak se dokážu vypořádat s tlakem a hrát jako světová jednička," konstatovala Šwiateková.

Uspěla také nasazená šestka Caroline Garciaová z Francie, která přehrála debutující Američanku Cori Gauffovou 6-4 6-3. Semifinalistka Turnaje mistryň z roku 2017 porazila o jedenáct let mladší domácí Gauffovou za hodinu a devatenáct minut. Proti osmnáctileté Američance uspěla podruhé za sebou, zdolala ji také ve čtvrtfinále zářijového US Open.

"Posledních pár let bylo dost drsných, ale jsem ráda, že jsem zpět. Pět let je docela dlouhá doba, takže jsem se snažila to zvládnout, jak nejlépe to šlo," uvedla Garciaová

Vítězka tří letošních titulů přišla proti Gauffové o servis jen v úvodu, od té doby byla při podání stoprocentní. Devětadvacetiletá Francouzka si připsala od června na okruhu WTA už 33. vítězství.

"Klíčové bylo, že jsem zůstávala koncentrovaná. Všichni víme, jak je důležitý začátek zápasu. Mně se to tam trochu nepovedlo, ale byla jsem dál v klidu a zvládla to," dodala Garciaová.

Ze čtyřčlenné základní skupiny postoupí do semifinále dvě nejlepší hráčky. Ve skupině Nancy Richeyové se dnes utkají světová dvojka Uns Džábirová s Američankou Jessicou Pegulaovou a Řekyně Maria Sakkariová s Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

Ve čtyřhře dnes půjde do akce také Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Obhájkyně titulu se utkají ve skupině Rosie Casalsové s čínským párem Yi-Fan Xu a Zhaoxuan Yang, a pokud zvítězí ve dvou setech, budou mít bez ohledu na ostatní výsledky jistý postup.